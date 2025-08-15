¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤â»×¤ï¤º¾Ð¤¦¡¢¥«¥Ã¥È¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ª¤ä¤Ä¤ØÄ¾¹Ô¡È¾·³&¥µ¥¯¥é¡É¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤ÈÀ¶¸¶²ÌÌí¡¢ºä°æ¿¿µª¤¬14Æü¡¢½Ð±éÃæ¤ÎTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡È¾·³¤È¥µ¥¯¥é¡É¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Âè7ÏÃ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤¿»£±Æ¥á¥¤¥¥ó¥°
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¶¸¶±é¤¸¤ë°¦¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¥¯¡¼¥ë¤ÊÊÛ¸î»Î¡¦°¦»Ò¤È¡¢À®ÅÄÎ¿¤¬±é¤¸¤ëÆ°Êª¤·¤«°¦¤»¤Ê¤¤¤³¤¸¤é¤»½Ã°å¡¦²÷¤Î¡È°¦¸¤¡ÉÆ±»Î¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤È¤Ê¤ëÌõ¥¢¥ê¤Î´Ú¹ñ¿Í¸æÁâ»Ê¡¦¥½¥Ï¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Î¸µ¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ë¾·³¤È¥µ¥¯¥é¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢±éµ»Ãæ¤Î¾·³¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤È¥µ¥¯¥é¡Êmie¡Ë¤ÏÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥«¥Ã¥È¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡¼!!¡×¡Ö¤É¤³¤É¤³¡×¤È°ì½Ö¤ÇÆ°¤¤À¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2É¤¤Ë½Ð±é¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Æø¤ä¤«¤Ê»£±ÆÎ¢¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾·³¤È¥µ¥¯¥é¤Î±éµ»ÎÏ¤ËÃ¦Ë¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡10²ó¤°¤é¤¤¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥«¥Ã¥È¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î½ÖÂ¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
