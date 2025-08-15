「強気すぎ？」売り出し価格は、買値プラス440万｜新築を2年で売って移住した話#5【ママリ】

著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。不動産会社選びの次に立ちはだかった問題は、売り出し価格の決定。査定では買値マイナス150万円だった自宅の売値を、おおえもんさん夫婦は、いくらにするのでしょうか。『新築を2年で売って移住した話』第5話をごらんください。

査定では買値マイナス150万円だった、おおえもんさん家族の家。売り出し価格を夫婦で話し合い、買値プラス440万～マイナス240万円に決定しました。次の日にはネットに載り、さっそく売り出しがスタートします。

家の売値を決めるときがやってきました。高ければ高い方がいいけど、高すぎると買ってもらえない。だけど値下げ交渉を前提に、少し高めに設定したい…。難しい舵取りを迫られます。

考えた末、買値プラス440万～マイナス240万で不動産会社に提示します。「高すぎるかな…」と不安なおおえもんさんでしたが、担当者からは好感触。まずはチャレンジしてみるのが、一般的なようです。

こうして、おおえもんさん家族の家は買値プラス440万円で売り出されました。ドキドキして震えてしまうおおえもんさんと対照的に、夫はのほほんとしています。果たして、いくらで売れるのでしょうか。

自宅売却成功のカギは、柔軟さと、芯の強さのバランス

著者・おおえもんさんは、夫の転職をきっかけに移住を決意し、2年間住んだ東京の一軒家を、売却することにしました。家を売るには、不動産会社の選定、売値の設定、内見希望者への対応など、やるべきことが山積みです。おおえもんさん夫婦は、幼い子どもたちと過ごす日常生活と並行しての作業に、時にはストレスを感じる場面もありました。



忙しい中でも、自宅の売却を成功させるためには、柔軟な対応が不可欠です。漫画の中でおおえもんさん夫婦は、成約日数と成約率を参考に売値を調整する、不安なことは不動産会社の担当者に相談し、意見を取り入れるなど、臨機応変に売却を進めていきます。



一方で同じくらい重要なのが、「ここだけは譲れない」という、明確なラインを持つこと。おおえもんさんは、大幅な値引き交渉を受けた際、「応じなければ、買ってもらえなくなるのでは？」と迷います。それでも、「これ以上は無理です」と、自分たちの基準を守った結果、無事に買値よりも330万円高い値段で、家を買ってもらうことができました。



柔軟な対応力と、ブレない芯の強さ。一見正反対に見えるふたつの両立が、自宅売却を成功に導くことを教えてくれるお話でした。

