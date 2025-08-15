お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が、14日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。交際0日の逆プロポーズだった結婚のなれそめについて語った。

日本テレビの人気バラエティー「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）での過酷なロケでも知られるイモト。2019年には同番組ディレクターの男性と結婚したが、女優の飯島直子は「19年間イッテQをやってきてさ、旦那さんとずっといて、急に男として見た、向こうも女として急に見たみたいな話でしょ。どういうこと？」と質問。イモトは「南極の山に一緒に登ったことがあるんですけど、その時に彼が太ってるっていうのもあって、体調を崩して登れなくなった。急にいなくなった、チームから」と振り返った。

そして「今までずっと、なんだかんだいいながら一緒にいたんですけど、"あれ？私この人がいないとマズいかも"って。いなくなって初めて気づくというか。実は精神的にも凄く支えだったんだって」と告白。帰国後も気持ちが変わらなかったため「もしかして人生においてこの人を必要としてるのかもと思いまして」と打ち明けた。

プロポーズは自身の自宅近所の焼肉店で。仕事以外では初めてという食事の場で、プライベートでの相談事だと理解した夫は「ちょっと俺分かったかもしれない。当ててもいい？」と提案。イモトが「"性転換？"って言われて。しかも"応援するよ"って言われた」と明かすと、飯島は「どういうこと!?」と爆笑した。

そこで心が折れかけたものの、イモトは「せっかく来てもらったから言うしかないなと思って、あらかじめ手紙を書いてて、それを目の前で朗読しました」と回想。夫からは「"ちょっと時間をくれ"ってことで、そこから1カ月半ぐらい」返事を待たされたという。

当時の心境について、イモトは「めちゃくちゃ悶々でした」と表現。しかしその間も一緒にロケを行っていたといい、「（あとから）なんでその1カ月半空けたかを聞いたら、そういう気持ちでロケをしてもちゃんと今までどおり出来るかどうかを、向こうは確かめたかった。その1カ月半だった」と判明。「結構お互い普通に出来たので、それは良かったんですよね」と語っていた。