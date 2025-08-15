コロチキ・ナダル、旅行先で“不審者”に間違われ連行される騒ぎ 相方西野も驚き「週刊誌出たら終わり」
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズ（ナダル、西野創人）が15日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。ナダルが旅行先で“連行”されたと明かした。
【貴重写真】幸せそう…！結婚式で妻＆愛娘との3ショットを公開したナダル
夏休みの思い出を語った2人。ナダルは家族で訪れた旅行先での出来事として、山形県内にある子どもたちが遊べる室内施設を訪れたときのことを回想。自分の一眼レフで娘の様子を撮影しながら、楽しい時間を過ごしていたというが、ほかの子どもから「カメラマンの人がいる！」と写真を撮ることをリクエストされたという。
「後で消そう」と思いながらもナダルは子どもたちの要望に応えてたところ、施設のスタッフから「すいません」と声を掛けられ、「このカメラなんですか？子どもの写真撮ってますよね？聞いてるんです」と指摘され、呼び出されたという。
ナダルは「子どもが撮ってって言うから撮りたくないって言えなくて」と弁明したそうだが、スタッフから「消してもらえませんか？」と最後まで疑われたといい、不服そうな表情でまさかの出来事を振り返った。
この話を聞いていた西野は爆笑しながら「週刊誌出たら終わりやもんな。なんでそんなことになんの？あぶなっ」と驚いた表情を浮かべた。
