右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（23）が14日（日本時間15日）、IL入り後、初の実戦登板に臨み、3回途中6安打3失点だった。降板後は大谷翔平、山本由伸両投手からかけられた言葉も明かした。

佐々木は傘下3Aで、ロッキーズ傘下3Aアルバカーキ戦に先発。初回、先頭打者を四球で歩かせると、二盗を許し、2番打者に94・5マイル（約152・1キロ）の直球を中前へ弾き返されわずか7球で失点。その後、2死からも右前適時打を許し、2失点の立ち上がりとなった。

2回は安打を許しながらも無失点だったが、3回、先頭から連打を浴びたところで降板。この日は3イニングを予定していたが、投げきることはできなかった。最速は95・7マイル（約154キロ）だった。

後を継いだ2番手右腕が四球で満塁にピンチを広げると、押し出し四球も与え、佐々木の登板成績は2回0/3を6安打3失点、奪三振はなかった。実戦登板は5月9日のダイヤモンドバックス戦以来、97日ぶりだった。

降板後は5月以降、遠ざかっているメジャーマウンドについて「試合で投げて、チームに貢献したいとか、野球選手として仕事ができていない感覚がありますけど、もっと今、自分がやらなきゃいけないことがあるので、そこは向き合ってからじゃないと（メジャーに）行きたい行きたいだけで上手くいかない」と自分の立ち位置を冷静に見つめ「早く（メジャーに）帰りたい気持ちと、もっと自分の今の状態に向き合わないといけない気持ち、両方持ちながら取り組んでいます」と語った。

大谷、山本両投手もケガによる離脱を経験しており、先輩二人からアドバイスはあったかと問われ「“焦るなよ”とは言われてないですけど、“早く投げろよ”みたいには言われますけど、自分なりには頑張ってる」と明かし、報道陣の笑いを誘った。