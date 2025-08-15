競泳の世界ジュニア選手権（19〜24日、ルーマニア・オトペニ）に出場する日本代表選手団が15日、成田空港から現地に向けて出発。男子200メートル平泳ぎで7月に2分6秒91の世界ジュニア新記録をマークした大橋信（16＝枚方SS）は「目標は3冠。あとは世界水泳のタイムよりも速く泳ぎたい」と抱負を語った。

3月の選考会では4位に留まり、世界選手権出場を逃した大橋だが、「それが悔しくて、練習に身が入っていたが、もっと身が入った」とやる気スイッチがオン。6月に2分7秒27で一度目の世界ジュニア新記録を打ち立てると、先月の近畿高校選手権で再び更新。今年の世界選手権を制した覃海洋（中国）の優勝タイム（2分7秒41）をも上回り、今季の世界ランキング1位となっている。

5カ月前は「まだ自分が（2分）7秒台を出す実力がなく、自信がなかった」というが、「1かき」の距離が伸び、ストローク数が減った現在は自信たっぷり。世界選手権の会場では倉澤利彰・競泳委員長が、各国関係者から“なぜオオハシが来ないんだ？”と相次いで疑問を投げかけられたといい、「僕も行きたかったけど、しょうがいない。世界ジュニアでは世界水泳組の記録を抜かして、ちょっと見せつけるような感じにしたい」と宣言した。