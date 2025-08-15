¤ªËßµÙ¤ßÃæ¤Î»ö¸ÎÁê¼¡¤°¡Ä¹ñÆ»19¹æ¤Ç£²·ï¤ÎÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î ¤¢¤ï¤»¤Æ10¿Í½Å·Ú½ý¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¤ªËßµÙ¤ßÃæ¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
±ö¿¬»Ô¤ÈÆîÌÚÁ¾Ä®¤Î¹ñÆ»19¹æ¤Ç14Æü¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉáÄÌ¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÃË½÷10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
14ÆüÌë7»þÈ¾¤¹¤®¡¢±ö¿¬»Ô½¡²ì¤Î¹ñÆ»19¹æ¤Ç¡¢ÌÚÁ¾ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ÎÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤à2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢58ºÐ¤Î½÷À¤¬¼ó¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿64ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¿Æ»Ò2¿Í¤â¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¹ñÆ»19¹æ¤Ç¤Ï¡¢ÆîÌÚÁ¾Ä®¤Ç¤â14Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢2Âæ¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ16ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Î6¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£