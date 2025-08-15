¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¡¡È·º»ö¥Þ¥ê¥³¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¡¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È·º»ö¡Ê¥Ç¥«¡Ë¥Þ¥ê¥³¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥ÞÆüËÜÅý°ìÅìµþÊÔ¡¡¤´»ëÄ°Äº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡ÖÆüËÜÅý°ì¡¡ÅìµþÊÔ¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö·º»öÌò¤Ç¤¹¤Í¡£À¨¤¤¤Ê¤¡¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¡¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢²Ä°¦¤¤¤·¡¢»²¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Í¡×¡Ö¤Þ¤ê¤³ÍÍ¡¢Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÄÅÄ¤Ï2019Ç¯2·î¤Ë3ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Íâ20Ç¯3·î¤Ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯3·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯9·î3Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¸½ºß»ä¤Ë¤Ï¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤äÌ¼¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÂº·É¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò¸øÉ½¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ï¡¼¥¯¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎËãÌî¹Ì»Ê»á¤À¤È¤¤¤¦¡£