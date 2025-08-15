饒河源国家湿地公園の木の上で戯れるズアオキノドガビチョウ。（上饒＝新華社配信）

【新華社南昌8月15日】中国江西省上饒（じょうじょう）市婺源（ぶげん）県と周辺地域は、スズメ目の鳥類、ズアオキノドガビチョウの世界唯一の繁殖地として知られ、同県の饒河源（じょうがげん）国家湿地公園にある島には約100羽が生息している。

ズアオキノドガビチョウは中国で「藍冠噪鶥（らんかんそうび）」と呼ばれ、体長は約23センチ、体重は約55グラム。最も目を引くのは頭部に生えた鮮やかなコバルトブルーの羽毛で、精巧な王冠をかぶっているように見えることからその名が付いた。国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで「近絶滅種（CR）」に分類され、世界で最も絶滅の危機にひんしたスズメ目の一つとなっている。

饒河源国家湿地公園で河道を清掃する村民。（上饒＝新華社配信）

婺源県は2000年に鳥類保護のボランティアチームを立ち上げるとともに、生息地の修復や周辺の生態系の改善を進め、ズアオキノドガビチョウの成長と繁殖に適した「楽園」づくりに取り組んだ。09年からは饒河源国家湿地公園内の景勝地「月亮湾」の生態沿岸線や植生が失われ裸地化した湿地の修復工事を実施。公園管理弁公室の張鳳鶯（ちょう・ほうおう）主任は「鳥たちが十分に食べたり飲んだりできるように、ビワやクワなどの実のなる植物を300本以上植えた」と説明した。

24年4月には管理規定や作業計画を策定し、中核エリアでの一切の生産活動を禁止。江西省で初となる野鳥司法保護基地を設置し、司法によるズアオキノドガビチョウの保護体制を構築した。

行き届いた保護の下、繁殖成功率は19年の62％から24年には78％に上昇。ズアオキノドガビチョウ国家保護研究センターによると、世界全体の野生個体数は06年の約200羽から約600羽に増加した。

個体数の増加により、観光客も各地から訪れるようになった。希少性が独自の生態観光IP（知的財産）を生み出し、生態保護は地元経済に恩恵をもたらしている。

同県秋口鎮石門村の住民、陳春紅（ちん・しゅんこう）さんが経営する民宿「藍鹛栖月」は最近、宿泊客が引きも切らない。同民宿では宿泊客にバードウォッチングプランを提供し、鳥の鳴き声を聞き分けたり、鳥の絵を描いたりなど、客の希望に応じたサービスが人気を博している。繁忙期の客室稼働率は9割を超え、年間売上高は20万元（1元＝約21円）を上回る。

観光客を乗せ、饒河源国家湿地公園内を巡る遊覧いかだ。（上饒＝新華社配信）

集客の要となるバードウォッチングを巡り、村は新たに10カ所の観察用シェルターを整備。1日50人限定で観光客を受け入れ、臨場感のある観察体験を楽しめるようにしている。予約制と専門ガイドによる案内を採用することで鳥類への干渉を抑えつつ、自然資源の付加価値を高めており、昨年は延べ65万人を受け入れ、バードウォッチングによる観光収入は240万元以上に上った。

県内の旅行会社、婺源文旅集団の張林華（ちょう・りんか）さんは、生息地の環境修復からバードウォッチング観光産業チェーンの拡大に至るまで、ズアオキノドガビチョウの保護は既に単なる種の保全の域を超えていると説明。生態的価値と経済的利益の両立の道を探ることで、新たな実績を積み重ねていると語った。（記者/朱雨諾）