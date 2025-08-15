¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô¿ô3½µÏ¢Â³Áý²Ã¡¡¿Í¤Î°ÜÆ°Áý¤Ç¤ªËß»þ´ü¤Ï´¶À÷¼ÔÁý²Ã·¹¸þ¡¡º£¸å2½µ´Ö¤ÏÁý²Ã¤Î¸«¹þ¤ß¡¡»³·Á¸©
»³·Á¸©Æâ¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬3½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿´¶À÷¼Ô¿ô¤ÏÁ°¤Î½µ¤«¤é29¿ÍÁý¤¨147¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¸©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¸©Æâ¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï147¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é29¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï3½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ·ò½êÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾±Æâ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯49¿Í¡¢Â¼»³¤¬38¿Í¡¢ÃÖ»ò¤¬25¿Í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢10ºÐÌ¤Ëþ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯32¿Í¡¢¼¡¤¤¤Ç50Âå¤¬20¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎãÇ¯¡¢¿Í¤Î°ÜÆ°¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ªËß¤Î»þ´ü¤Ë¤«¤±¤Æ´¶À÷¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å2½µ´Ö¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´¶À÷ÂÐºö¤È¤·¤Æ¼êÀö¤¤¤ä´¹µ¤¤Ê¤É¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£