³¤Äì70m¤ËÄÀ¤àµìÆüËÜ·³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤òÈ¯¸«¡¡ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¡Ä¡ÖÀï´ÏÂçÏÂ¡×ÆÃ¹¶¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤Î²ÄÇ½À¤¬È½ÌÀ
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£JNN¤Ï¼¯»ùÅçÏÑ¤Î³¤Äì¤ÇµìÆüËÜ·³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤Çµ¡ÂÎ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ÎÀï´ÏÂçÏÂ¤ÎÆÃ¹¶¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯1·î¡£JNN¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÏÑ¤Î³¤Äì70¥á¡¼¥È¥ë¤ËÄÀ¤àµìÆüËÜ·³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¾è¤ê¤Îµ¡ÂÎ¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÁà½ÄÛå¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÎí¼°¿å¾åÄå»¡µ¡¤È¤¤¤¦Èô¹Ôµ¡¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³êÁöÏ©¤Ç»È¤¦¼ÖÎØ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂç¤¤Ê¥Õ¥í¡¼¥È¤Î¤¢¤ë¿å¾åÈô¹Ôµ¡¤Ç¼ç¤ÊÇ¤Ì³¤ÏÄå»¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡ÂÎ¤ÎºÇ¸å¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïµ¡ÂÎ¤Î3D¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡ÂÎÁ°Êý¤Î¡¢¤³¤Î¡Ö·ê¡×¤Ï¡Ä
ËÉ±Ò¸¦µæ½ê Àï»Ë¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡°ËÆ£ÂçÊå¤µ¤ó
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯12.7¥ß¥êµ¡½Æ¤ÎÃÆº¯¤À¤È»×¤¦¡£¡ÊQ.·â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡Ë²ÆìÀï¤ÇÊÆ·³¤¬¼¯»ùÅç¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿µ¡ÂÎ¡×
¥¢¥á¥ê¥«·³µ¡¤Ë·â¤¿¤ì¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡Ä
ËÉ±Ò¸¦µæ½ê Àï»Ë¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡°ËÆ£ÂçÊå¤µ¤ó
¡ÖÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËåºÎï¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Áà½Ä¼Ô¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¡×
ËÉ±Ò¾Ê ¸µ¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷Ä¹ ±Ê´ä½ÓÆ»¤µ¤ó
¡Ö¤Û¤Ü´°Á´¤Ê·Á¤ÇÃå¿å¤Ë»ê¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁêÅö¹â¤¤µ»½Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×
¼Â¤Ï¡¢Îí¼°¿å¾åÄå»¡µ¡¤¬¼¯»ùÅçÏÑ¤ËÄÀ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÀïÆ®µÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1945Ç¯4·î7Æü¡¢ÆÃ¹¶¤Ë½Ð¤¿Àï´ÏÂçÏÂ¤Î±æ¸î¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³µ¡¤È¸òÀï¤·¡¢2µ¡¤¬ÉÔ»þÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Îí¼°¿å¾åÄå»¡µ¡¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¡£¥Õ¥í¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë·â¤ÁÍî¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈô¹Ôµ¡¤Ç¡¢ÂçÏÂ¤ÎÆÃ¹¶¤ò±æ¸î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌµËÅ¤ÊºîÀï¡£²¿¤È¤«ÉÔ»þÃå¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤¬Àï»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¡¢³á¸¶Î¶»°¤µ¤ó¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¤ÎÎ¥Åç¡¦¹ùÅç¤Ç±ù¤Î¸Þ¾¼¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÇÉã¤¬Àï»à¤·¤¿ºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
Î¶»°¤µ¤ó¤Î±ù¡¡³á¸¶¸Þ¾¼¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤í¤«¤Ê¤³¤È¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£ËÜÅö¤ËÌµËÅ¤Ê¤³¤È¡×
µ¡ÂÎ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä
Î¶»°¤µ¤ó¤Î±ù¡¡³á¸¶¸Þ¾¼¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤ÊËÜÅö¤Ë¡Ä¡£¸½¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸½¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤¯¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÀïÁè¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤Ê¤ó¤«µ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢ÀÅ¤«¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤«¡×