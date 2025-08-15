【スーパーフォーミュラ】第8戦（決勝・8月10日／スポーツランドSUGO）

【映像】インを一閃→挙動が乱れる→間一髪接触回避で豪快パス

昨年のスーパーフォーミュラチャンピオンである坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）と福住仁嶺（Kids com Team KCMG）が、表彰台をかけた熾烈なバトルを繰り広げ、両者のクリーンな攻防が反響を集めた。

福住は、第8戦を通して好調な走りを見せ、予選5番手スタートから36周目に阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）をオーバーテイクすると4番手に浮上。そのまま3番手の坪井を追い続け、39周目のホームストレートで抜きにかかる。惜しくもオーバーテイクとはならなかったものの、そのまま坪井を執念深く追い続けた。

そして、レース終盤となった47周目、福住は、馬の背コーナー付近から坪井にプレッシャーをかけ、最終コーナーでインに飛び込んだ。福住は、坪井に比べると残りのOTS（エンジン出力を一時的に上げるシステム）残量が少なく、坪井を抜き切れるかが焦点だったが、坪井のインに飛び込むまでOTSは使わず、横並びになった瞬間にOTSを作動させた。この作戦は見事成功し、福住は坪井を抜き去って、そのまま自身今シーズン初の3位表彰台を獲得した。

この見事なオーバーテイクに、ABEMA解説でレーシングドライバーの中山雄一は、「福住選手、上手かったのは、1周前に最終コーナーイン側のラインを試してたんですよ。それを次の周しっかり使って抜きに行ったんで、すごい組み立て方ですよね」と福住の巧みな走りを褒め称えた。

また、ABEMAのコメント欄でも「オーバーテイクあっちい」「ここまでIN入られたら無理だｗ」「福住すげええええ」「上手いいい」「OTSなしでぬいた！！」「当てない坪井も凄いな」と盛り上がり、福住だけではなくクリーンなバトルをした坪井にも賞賛の声が集まった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2025』／(C)JRP）