ÀÄ¶õ¹¤¬¤ë½ªÀï¤ÎÆü¡¡Ãë¤´¤í¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤ËÃí°Õ¡¡ÉÙ»³
½ªÀï¤ÎÆü¤Î¤¤ç¤¦¡¢¸©Æâ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãëº¢¤«¤é¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤Ç23.8ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç24.5ÅÙ¤Ê¤É¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç25ÅÙ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦µ¤²¹¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¾å¤¬¤ê¡¢¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤Ë¸©ÆâÁ´¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Çµ¤²¹¤¬30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤«¤²¤í¤¦¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ë¤Ê¤«Æ»¹Ô¤¯¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤ÏÃë¤´¤í¤«¤éµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¾µ¤¤â¤¢¤ê¡¢¾ø¤·½ë¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£