°äÂÎ¤ËÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¡Ä²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡¡°å»Õ¤ÎÉã¿Æ¤ò¡È¿ÏÊª¡É¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃæ³Ø3Ç¯¤Î¾¯Ç¯¡Ê15¡ËÂáÊá¡¡»ö·ï»þÉã¤È¾¯Ç¯¤Î¤ßºßÂð¡¡·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô
Ãæ³Ø3Ç¯¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢¼«Âð¤ÇÉã¿Æ¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¤ÎÃæ³Ø3Ç¯¤Î¾¯Ç¯¡Ê15¡Ë¤Ï13Æü¡¢48ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤ò¼«Âð¤Ç¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸á¸å10»þ²á¤®¡¢¾¯Ç¯¤¬JR¶ÍÀ¸±ØÁ°¤Î¸òÈÖ¤Ë¡ÖÉã¿Æ¤ò»É¤·¤¿¡×¤È¼«¼ó¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯¤Ï4¿Í²ÈÂ²¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÏÊì¿Æ¤ÈËå¤Ïµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï¾¯Ç¯¤ÈÉã¿Æ¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾¯Ç¯¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°äÂÎ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤¬ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£