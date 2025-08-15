¥¨¥ó¥¸¥ó´ØÏ¢¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉôÉÊÅù¤â¡Ä¼«±ÒÂâµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿ÃÓ¤Ç¥¯¥ìー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤Î°ú¤ÍÈ¤²ºî¶È »ö¸Î¸¶°ø¤òµæÌÀ¤Ø
¡¡°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤Ë2025Ç¯5·î¡¢¼«±ÒÂâµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢8·î15ÆüÄ«¤«¤é¥¯¥ìー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤Î°ú¤ÍÈ¤²ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡15Æü¸áÁ°7»þº¢¤«¤éºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó´ØÏ¢¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂç·¿¤ÎÉôÉÊ¤¬¡¢¥¯¥ìー¥ó¤ÇÃÓ¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤Ç¤Ï2025Ç¯5·î14Æü¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎTー4Îý½¬µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ââ°÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç·¿¤ÎÉôÉÊ¤Ï²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓ¤Î¾å¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿ÂæÁ¥¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢50¥È¥ó¤Î½Å¤µ¤Þ¤ÇÄß¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¯¥ìー¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç·¿¤ÎÉôÉÊ¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï9·îËö¤Þ¤Ç¤Ëºî¶È¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿ÉôÉÊ¤Ê¤É¤ò²òÀÏ¤·¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°øµæÌÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£