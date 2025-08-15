¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ä¹â»ÔÁáÉÄ»á¤é¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï»²ÇÒ¤»¤º¡¡¶Ì¶úÎÁ¤ò»äÈñ¤ÇÊôÇ¼¡¡½ªÀï¤«¤é80Ç¯
Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿½ªÀï¤ÎÆü¤Î15Æü¡¢Åìµþ¡¦¶åÃÊËÌ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤Ï¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¸áÁ°8»þÁ°¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤òË¬¤ì¡¢»²ÇÒ¸å¡¢Ìµ¸À¤Ç¿À¼Ò¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î¤ÎÀÐÇËÆâ³Õ¤ÎÈ¯Â¸å¡¢³ÕÎ½¤Î»²ÇÒ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡§
ÉÔÀï¤ÎÀÀ¤¤¤È¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÊû¤²¤¿Êý¤ËÂÐ¤¹¤ëÎé¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤â»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¹ñºö¤Ë½Þ¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âº¿ò¤ÎÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ°¥Åé¤ÎÀ¿¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¿´¤«¤é°¥Åé¤ÎÀ¿¤òÊû¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î²ñ¡×¤¬½¸ÃÄ»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¸áÁ°11»þ²á¤®¡¢ÀéÄ»¥±Ê¥ÀïË×¼ÔÊè±ñ¡Ê¤Ü¤¨¤ó¡Ë¤Ë¸¥²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤Ï»²ÇÒ¤»¤º¡¢»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡×¤È¤·¤Æ¶Ì¶úÎÁ¤ò»äÈñ¤ÇÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£