15Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¤ÇÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë°äÂ²¤¬4À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤êÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÂç¸µµ¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¡£
¤³¤ì¤Ï·ãÀïÃÏ¤Ë¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬¡¢ÁÂ³«Ãæ¤ÎÌ¼¤Ë¤¢¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë½»¤à»ÖÂ¼½Ó»Ò¤µ¤ó¡Ê93¡Ë¡£
»ÖÂ¼½Ó»Ò¤µ¤ó¡§
¡Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¡Ë¤³¤ì¤¬Éã¡£¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëÉã¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²Á´Éô¤Î¡£
½Ó»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦»Ô´ÝÍøÇ·½õ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÔÀä¤ÊÃÏ¾åÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Î²²«Åç¤Ç¡¢³¤·³¤Î»ÊÎá´±¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê»æ¤ÏÎ²²«Åç¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÂ¼½Ó»Ò¤µ¤ó¡§
Éã¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤¬³Ø¹»¤Ç¡Öº£Æü¡¢¤ªÉã¤µ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡×¤Ã¤ÆÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÉã¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍøÇ·½õ¤µ¤ó¤ÏÎ²²«Åç¤ÇÁÔÀä¤ÊºÇ´ü¤ò¤È¤²¤Þ¤¹¡£
»ÖÂ¼½Ó»Ò¤µ¤ó¡§
¡ÊÎ²²«Åç¤Î¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ÏËå¤È2¿Í¤Ç¼ê¤ò°®¤Ã¤Æµã¤¤¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤Þ¤â¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¤Ã¤Æ¡£
½Ó»Ò¤µ¤ó¤ÏÀï¸å¡¢ÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Î²²«Åç°äÂ²²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²Ê¿ÏÂ¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»×¤¤¤Ï¡¢½Ó»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Î¹â»Ò¡Ê63¡Ë¤µ¤ó¤ä¡¢Â¹¤ÎÀ±Íè¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¡¢À±Íè¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ¶Æä¤¯¤ó¡Ê4¡Ë¤¿¤Á¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÂ¼¹â»Ò¤µ¤ó¡§
ÁÂ³«Àè¤Ç¤Î¶ìÏ«¤È¤«¡¢ÁÄÉã¤¬Àï»à¤·¤¿¸å¤Î¡ÊÊì¤Î¡Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤Î¤³¤È¤È¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÊÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î¡Ë»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
²ÈÂ²¤ÏÎãÇ¯¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë»²Îó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÀ¶Æä¤¯¤ó¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Î°äÂ²¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ò°æÀ±Íè¤µ¤ó¡§
»ä¼«¿È¤â¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÎ²²«Åç¤Î°äÂ²²ñ¤Î»²ÇÒ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤À¤ó¤À¤ó¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸å¤«¤é¸å¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¶Æä¤Ë¤âº£¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
4À¤ÂåÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Ø¤Î»×¤¤¡£
°ì²È¤Ï¡¢2025Ç¯¤âÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£
»ÖÂ¼¹â»Ò¤µ¤ó¡§
Àï»þÃæ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¤«¤éÏÃ¤âÊ¹¤±¤ëËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Îµ®½Å¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ì¼¡¢Â¹¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÊÀïÁè¤ò¡Ë·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£