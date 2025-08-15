2024年5月に放送開始した「あっちこっちAぇ! 」。同月にCDデビューを果たしたAぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへの挨拶まわりやお手伝いを通して多くの方と交流を深めてきた。

2025年7月12日から放送されていた石川県の旅の際、番組が1周年を迎えたことをメンバー全員でカラオケルームにてお祝いすることに。直前にサプライズで誕生日をお祝いしてもらった小島の選曲で、Aぇ! groupの人気曲「しあわせもん。」を5人で熱唱！その様子が8月23日(土)に放送される。

©ABCテレビ

また、同日の放送では、千葉県での旅の様子もお届け。31歳の誕生日を目前に控えた末澤のために、他のメンバー4人が末澤にバレないようにアウトレットで誕生日プレゼントを購入するサプライズ企画に挑戦！ その名も「サプライズバースデー！こっそりショッピング！」。「暑さを笑いで吹き飛ばせ！モノボケショッピング！」というニセ企画でアウトレットの店員さんを笑わせるモノボケに挑む傍ら、極秘ミッションに挑戦する。必ずやサプライズを成功させるため、佐野は末澤を試着室に閉じ込めようと画策！？ ハラハラドキドキの展開と末澤への愛が隠しきれないメンバーたちに注目だ。

©ABCテレビ

【放送情報】

「あっちこっちAぇ！」

2025年8月23日(土)深夜0時55分

※深夜0時25分に変更の可能性あり（関西ローカル）※TVerで見逃し配信あり

出演：Aぇ! group(正門良規、末澤誠也、草間リチャード敬太、小島健、佐野晶哉)