¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Ê¥À¥ë¡Ê40¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¡Ø¤è¤í¥Á¥¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡×¤Ë½Ð±é¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤¯¤ë¡ÖÉÔ¿³¼Ô¡×¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¡ÈÏ¢¹Ô¡É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï11Æü¤Ë¡Ö¡Ú¾×·â¡Û¥Ê¥À¥ë¤¬Î¹¹ÔÀè¤ÇÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥Ê¥À¥ë¤¬Î¹¹ÔÀè¤Î»³·Á¤Ç¡¢Ì¼¤é¤Èµ¢µþÄ¾Á°¤Ë¡¢¼¼Æâ¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤Î¿Í¤¬»Ò¶¡¤òÍÂ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ê¥À¥ë¤ò¸«¤¿¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¿Í¤¤¤ë¡ª¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡×¤È¼¡¡¹¤»¤¬¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢ÃÇ¤ì¤º¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»Ò¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸å¤Ç¾Ã¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÆÍÇ¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¡ÈÊÑ¤Ê¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê±½¡É¤Ë¡Ê¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ë¡£¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ë¡È²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡È¤¨¤Ã¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ë¡È»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©ÏÃ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ó¤È¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÁêÊý¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤¬¡ÖÉÔ¿³¼Ô¡Ä¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó²½¤·¤Æ¤ë¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Êµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ë¡£¡È¤¢¤Ê¤¿¡¢»£¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ò¶¡¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È¤¤¤ä¡Ä»£¤Ã¤Æ¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡É¡Ê¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ë¡¢¡È¤¤¤ä¡¢»£¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤ì²¿¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¥Ê¥À¥ë¤¬»Ò¶¡¤Î»ÜÀß¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ó»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ²¶¤¬¾®¤µ¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¼ñÌ£¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Êµ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
À¾Ìî¤¬¡Ö¤É¤¦¤¯¤°¤ê¤Ì¤±¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¡È»Ò¶¡¤¬¡Ø»£¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡Ø»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç»£¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¡Ø»£¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»Ò¤À¤±»£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤ÏÁ´¤¯»£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Á´Éô¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤³¤ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¸«¤»¤Æ¡£¡Ê¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ë¡È¤Ç¤â¾Ã¤¹¤Î¤Ï¾Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡É¤È¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¡£²¿¤Ç²¶¡¢¤½¤ì»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡£º£¾Ã¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç»£¤Ã¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¡¢²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò´î¤Ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·ÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¥Ê¥À¥ë¤ÏÅö»þ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î³Ê¹¥¤ò¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²ø¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«µÔ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤ÏÉáÄÌ¤ËÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Í¡£¼ê°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¤á¤Á¤ãÉÝ¤¤¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢À¾Ìî¤Ï¡ÖÏ¢¹Ô¡©´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£