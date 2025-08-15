¡Ö4Ç¯È¾¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡ª ¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¤¿¡×¸µ¥Ñ¥¤¥óÇÀ²È¤«¤é¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö¼«Âð¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇåºÎï¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×
¡Ö4Ç¯È¾¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª
¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¿·Á¯¤Ê²ÌÆù
¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¸À¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡×¤Î¼Ì¿¿¤¬¡ÖX¡×¤ÇÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¡Ö22Ëü·ï¡×¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¡¢Èþ¤·¤¯¼Â¤Ã¤¿²Ì¼Â¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é»¿¼¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£¿·Á¯¤Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÏÀ¨¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÀÐ³ÀÅç¤ÎÄê´ü´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÃë¿©¤Î¸å¤Ë½Ð¤¿¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¡Ö¸µ¥Ñ¥¤¥óÇÀ²È¤Ç¤¹¼«Âð¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇåºÎï¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è ¥Ñ¥¤¥ó¤Ï»ÀÀÅÚ¼Á¤Î¿å»«¤±¤ÎÎÉ¤¤ÅÚ¾í¤ò¹¥¤à¤Î¤Ç¡¢ÅÚ¤ÈÅßµ¨¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¤µ¤¨Å¬ÀÚ¤Ê¤éËÜÅÚ¤Ç¤â½¼Ê¬ºÏÇÝ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖMaya¡×¡Ê@mayao216¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¤¢¤ëMaya ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥«¥á¥¤¥ó¥³¤ÈÇ¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¥Ù¥é¥ó¥À±Û¤·¤ËËèÄ«¡¢ÎÙ²È¤Î»ÒÇ¤¿¤Á¤¬¤Î¤¾¤¤Ë¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¼«ºî¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Maya¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¸¤ç¤¦¤º¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¤Î¤«¼ÁÌä¤¹¤ëÀ¼¤â¤¤¤¯¤Ä¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Í§¿Í¤Î±Æ¶Á¤Ç°é¤Æ¤Ï¤¸¤á¤¿
¡¡¡ÖÆ¬ÀÚ¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤ò½é¤á¤Ï¿å¹ÌºÏÇÝ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÅß¤Ï¤ä¤Ï¤ê²°Æâ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö½é¤á¤Ï¿å¹ÌºÏÇÝ¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ëº¬¤Ã¤³¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÚ¤Ë¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢Åß¤ÏÉô²°¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¼ÙËâ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ëMaya¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤È¡Ö¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡¢¼êÅÚ»º¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤ò°é¤Æ»Ï¤á¤¿Í§¿Í¤Î±Æ¶Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4Ç¯È¾¤È¤ÏÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾ì½ê¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Äü¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊMaya¤µ¤ó¡Ë¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤È¿·Á¯¤Ê²ÌÆù¤ò´®Ç½
¡¡¤ê¤Ã¤Ñ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¼ý³Ï¤·¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Maya¤µ¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢Maya¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤½À¤é¤«¤¯¤Æ´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡Ö»Å»ö¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤È¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÔ½¸Éô¤Ë¤ÏMaya¤µ¤ó¤«¤é¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤ß¤ë¤«¤é¤Ë¿·Á¯¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î²ÌÆù¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤Ç¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤«¤é¤Þ¤¿°é¤Æ¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈMaya¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦»³ËÜ ÌÀ¡Ë