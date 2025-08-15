【お姉ちゃんの呪縛】呪われていた私。距離置き、穏やかに過ごしていたら？＜第18話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第18話 キョウカの気持ち：手放して楽になった……と思いきや？？
【編集部コメント】
勝手に「姉」という役割を押し付けられて、逃げることができず、何があっても「お姉ちゃんでしょ？」の一言で済まされる……。それがまさか大人になってまで続くとは思いもしなかったキョウカさん。もう2人との関係を手放そう、そう思って少し気持ちを楽にしているところにアポなし突撃！ ミカコさんと実母さんがやってきました。でもタクヤさんがご在宅のときで少しは安心かな？ なんて思ってしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
第18話 キョウカの気持ち：手放して楽になった……と思いきや？？
【編集部コメント】
勝手に「姉」という役割を押し付けられて、逃げることができず、何があっても「お姉ちゃんでしょ？」の一言で済まされる……。それがまさか大人になってまで続くとは思いもしなかったキョウカさん。もう2人との関係を手放そう、そう思って少し気持ちを楽にしているところにアポなし突撃！ ミカコさんと実母さんがやってきました。でもタクヤさんがご在宅のときで少しは安心かな？ なんて思ってしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵