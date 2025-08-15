ピーターラビット×カファレル×Ball＆Chainのコラボバッグがかわいすぎる！発売数日で完売寸前に
イタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」は、ピーターラビットと「Ball＆Chain(ボールアンドチェーン)」とのコラボバッグセットを数量限定で発売。過去4回のコラボがすべてが完売という人気を誇る「Ball＆Chain」×「カファレル」シリーズ。待望の第5弾では、カファレルの代名詞「ジャンドゥーヤ」誕生160周年を記念して、ピーターラビットとのコラボが実現した。
【画像】幸運を運ぶとされる、てんとう虫とミニハートセットや別のカラーも見る
■まるで絵本から飛び出したよう！精巧な刺しゅうデザイン
「ピーターラビット×カファレル×Ball＆Chain コラボセット」(6380円)のバッグで目を引くのは、Ball＆Chain特有の精巧な刺しゅう技術で表現されたピーターラビットとイングリッシュガーデンの花々。リボンモチーフも加わり、物語性のあるデザインに仕上がっている。カラーはグレーとライトグレーの2色展開。柔らかなグレー系カラーが、ピーターたちの刺しゅうを引き立てる。
幅約43×奥行9×高さ46センチで、たっぷりとしたマチがあるので収納力も申し分なし。A4サイズの書類も余裕で入るため、通勤・通学のサブバッグにも、ちょっとしたお買い物にも活躍しそう。
■セット内容はカファレルの人気商品
バッグとセットになっているのは、カファレルの「てんとう虫とミニハートセット」(3粒入り)。イタリアでは幸運の象徴とされるてんとう虫モチーフのチョコレートは、見た目のかわいらしさはもちろん、カファレルならではの上質な味わいも楽しめる。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりだ。
■【急いで】オンラインではライトグレーのみ！購入方法をチェック
発売からわずか5日で、オンライン配送分はすでに完売！現在購入できるのは、グランスタ東京店受取専用のライトグレーのみという状況。購入方法は、公式オンラインショップで注文し、グランスタ東京店で受け取るシステムだ。うれしいことに、店舗受け取りならJREポイントも付与される(受け取り時に店頭での申し出が必要)。
また、カファレル「神戸北野本店」でも2025年8月8日から店頭販売がスタートしているが、こちらも売り切れ次第終了。在庫状況は要確認だ。ピーターラビット、カファレル、Ball＆Chainが生み出した、スペシャルなコラボレーションをぜひチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025
■まるで絵本から飛び出したよう！精巧な刺しゅうデザイン
「ピーターラビット×カファレル×Ball＆Chain コラボセット」(6380円)のバッグで目を引くのは、Ball＆Chain特有の精巧な刺しゅう技術で表現されたピーターラビットとイングリッシュガーデンの花々。リボンモチーフも加わり、物語性のあるデザインに仕上がっている。カラーはグレーとライトグレーの2色展開。柔らかなグレー系カラーが、ピーターたちの刺しゅうを引き立てる。
幅約43×奥行9×高さ46センチで、たっぷりとしたマチがあるので収納力も申し分なし。A4サイズの書類も余裕で入るため、通勤・通学のサブバッグにも、ちょっとしたお買い物にも活躍しそう。
■セット内容はカファレルの人気商品
バッグとセットになっているのは、カファレルの「てんとう虫とミニハートセット」(3粒入り)。イタリアでは幸運の象徴とされるてんとう虫モチーフのチョコレートは、見た目のかわいらしさはもちろん、カファレルならではの上質な味わいも楽しめる。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりだ。
■【急いで】オンラインではライトグレーのみ！購入方法をチェック
発売からわずか5日で、オンライン配送分はすでに完売！現在購入できるのは、グランスタ東京店受取専用のライトグレーのみという状況。購入方法は、公式オンラインショップで注文し、グランスタ東京店で受け取るシステムだ。うれしいことに、店舗受け取りならJREポイントも付与される(受け取り時に店頭での申し出が必要)。
また、カファレル「神戸北野本店」でも2025年8月8日から店頭販売がスタートしているが、こちらも売り切れ次第終了。在庫状況は要確認だ。ピーターラビット、カファレル、Ball＆Chainが生み出した、スペシャルなコラボレーションをぜひチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025