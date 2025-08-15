山形市の夏の風物詩、山形大花火大会がきのう開かれ、およそ６０００発の大輪の花火が夏の夜空を彩りました。

【画像】夜空を彩る大輪の花火！

今年で４６回目を迎えた山形大花火大会。テーマは詝ココロオドル詝。

世代を越えて心躍る瞬間を楽しんでほしいという実行委員の想いが込められています。

今年は、市民などの要望を受け、これまでよりも大きな花火の数を増やし、およそ６０００発の大輪が夏の夜空を彩りました。

訪れた人たちは詝ココロオドル詝瞬間を写真におさめるなどして、思い思いに楽しんでいました。

カップル「すごいきれいでした。最高でした。来年もまた来たいです」

訪れた人「こうして連れてきてくれるのは手数かかるけれど、みんな協力してくれてありがたいなと思う。家族っていいなと思って。思い出になるいい花火でした」

花火大会 特別委員会 髙橋将史 特別委員長「（打ち上げ中は）もう終わっちゃうという喪失感があったけれど、実際お客様とすれ違うと「感動した、よかった、きれいだった」という声がたくさん聞こえてきて今まで頑張ってきてよかった」

山形の夜空に浮かぶ大輪の花の美しさに、訪れた人たちは時間を忘れて酔いしれているようでした。