唯一無二の色気を体験できる!? 人気漫画『極楽街』の体験型ポップアップショップ『極楽街 近すぎて美しい極近店』が8月22日から期間限定オープン

集英社の月刊漫画雑誌「ジャンプSQ.」にて連載中の人気漫画『極楽街』（原作：佐乃夕斗）の連載3周年を記念した体験型ポップアップショップ『極楽街 近すぎて美しい極近店』がOPENBASE SHIBUYAで開催。期間は8月22日（金）から8月31日（日）まで。

【画像】キャラクターが持つ唯一無二の色気

連載3周年を迎えた『極楽街』の魅力を味わう体験コンテンツ

『極楽街』は、華やかに賑わう「極楽街」でどんな難題にも報酬次第で引き受ける「解決屋」を営むタオとアルマが、その裏で人や動物の死体を使って造られた「禍(マガ)」という怪物専門の「殺し屋」として活動をするというストーリー。その『極楽街』のキャラクターたちが登場するポップアップショップでは、キャラクターが持つ唯一無二の色気を体験できるという。

体験コンテンツ①『ウェルカムカード』

入店して最初に体験できるコンテンツはくじ引き。出た数字に従い引き出しを開けると、『極楽街』キャラクター6人のうちの1人から、あなたの入店を歓迎するウェルカムメッセージ入りカードをプレゼント。今回のために描き下ろした特別な一枚。

体験コンテンツ②『解決屋との電話』

次は電話型体験コンテンツ。極楽街解決事務所につながる黒電話を取ると『アルマ』と『タオ』の声が聞こえてくる。今回のために録り下ろしたボイスを聞けるここだけの体験ができる。

体験コンテンツ③『フォトパネル』

作家・佐乃夕斗氏が描き下ろした特別な衣装のキャラクターたちと近い距離感で撮影ができるフォトスポット。3周年をお祝いする、色気たっぷりのキャラクターたちがお出迎え。それぞれ異なるポージングで、極近の記念撮影を楽しむことができる。

ポップアップショップのために作られたオリジナル原作グッズも販売

今回の体験型ポップアップショップでは、作家の佐乃夕斗氏が描き下ろしをしたオリジナル原作グッズも販売を予定している。



グッズ①『極楽街』スペシャルボックスセット【近すぎて美しい極近店ver】(全6種)



値段：8,800円（税込）

グッズ②『極楽街』選べるアクリルスタンド【近すぎて美しい極近店ver】(全18種)



値段：550円～770円（税込）

グッズ③『極楽街』カードホルダー【近すぎて美しい極近店ver】(全2種)

値段：1,980円（税込）

グッズ④『極楽街』トレーディングチェーン付き缶バッジ(全6種)

値段：990円（税込）

グッズ⑤『極楽街』見つめ合う「極近」接写トレカ【近すぎて美しい極近店ver】 3枚セット(全34種)

値段550円（税込）

グッズ⑥『極楽街』トレーディング麻雀牌風キーホルダー【近すぎて美しい極近店ver】(全10種)



値段：1000円（税込）

グッズは、ポップアップ開催期間中に、オンランでの同時販売も予定しているため、詳細は後日XのアカウントUKMK by SHUEISHA GAMES（ https://x.com/UKMK_SG ）にてお知らせ予定。

■『極楽街 近すぎて美しい極近店』

会場：OPENBASE SHIBUYA（東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川ビルディング B1F, 1F）

期間：2025年8月22日（金）～2025年8月31日（日）

開催時間： 11時～21時

※体験エリアの入場は20時まで、物販エリアは20時30分まで

※8月28日（木）のみ19時閉場

入場料：500円（税込）

※物販エリアは無料で入場いただけますが、別途入場整理券が必要になります