¤ªËßµÙ¤ß¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤Îµ¢¹ñ¥é¥Ã¥·¥å¡¡£±£µÆü¤Î´Ø¶õ¤Ç¤ÏÌó£´Ëü£³£°£°£°¿Í¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡¡¶áµ¦¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï£±£µÆüÍ¼Êý¤¬¾å¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤«

¡¡´ØÀ¾¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤Îµ¢¹ñ¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ø¶õ¤ÎÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤Ç¤Ï£¸·î£±£µÆü¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤ò¤â¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñºÝÀþ¤ÎÅþÃåÊØÍøÍÑ¼Ô¤Ï£¸·î£±£µÆü¡Á£±£·Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±£µÆü¤Ï£´Ëü£³£°£°£°¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¤ªËß´ü´ÖÃæ¤ÎÅÏ¹ÒÀè¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÊýÌÌ¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¢¹ñ¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ä
¡¡¡Ö¡Ê£Ñ¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡©¡Ë¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¡Ë¥»¥ÖÅç¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¥Ó¡¼¥Á¤â¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¡Ë¥À¥Ê¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê£Ñ²¿¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡©¡Ë¥Þ¥ó¥´¡¼¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÆü¤Ï£±Æü¤Ë£³²ó¿©¤Ù¤¿¤¯¤é¤¤¡×
¡¡°ìÊý¡¢£Î£Å£Ø£Ã£ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶áµ¦¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï£±£µÆüÍ¼Êý¤¬¾å¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢ÊõÄÍÀ¾¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¡Ê¾å¤ê¡Ë¤Ç¤ÏºÇÂçÌó£²£°£ë£í¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£