ÂÛÆâ»ÔŽ¥¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ë¡ÖÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡×Â¼¾å»Ô¤Ï²ò½ü¡¢¾ðÊó¤ËÃí°Õ °ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤ò¡Ú¿·³ã¡Û
¸©Æâ¤ÏÄ«¤«¤é²¼±Û¤òÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¼¾å»Ô¡¦ÂÛÆâ»Ô¡¦¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ë¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼¾å»Ô¤Ï²ò½ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ß·ÅÄÎ¼ÆóUX¥«¥á¥é¥Þ¥ó
¡ÖÂÛÆâ»ÔÌò½êÁ°¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼±Û¤òÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢´ØÀîÂ¼²¼´Ø¤Ç57mm¡¢Â¼¾å»Ô¤Ç46mm¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Î¤¿¤áÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¼¾å»Ô¡¦ÂÛÆâ»Ô¡¦¿·È¯ÅÄ»Ô¤ËÂÐ¤·¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼¾å»Ô¤Ï²ò½ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÈòÆñ»Ø¼¨¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ÎÈòÆñ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï²¼±Û¤Ç¤ÏÃë¤¹¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¦ÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
