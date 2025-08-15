±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¤Ï¡ÄJAXA¿¦°÷¤¬±§Ãè¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é »²²Ã¼Ô¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¡áÉÍ¾¾»Ô
JAXA¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Î¿¦°÷¤¬8·î8Æü¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ç±§Ãè¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤·¡¢±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤Ê¤É¤ÇÁÈ¿¥¤¹¤ëHOT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼çºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö±é²ñ¤Ç¤Ï¡¢JAXA¹ÊóÉôÆÃÇ¤Ã´ÅöÌò¤ÎµÜÎ¤¸÷·û¤µ¤ó¤¬¡Ö²ÆµÙ¤ß±§Ãè¶µ¼¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¡¢·î¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Î¤Û¤«¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬·úÀß¤µ¤ì¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï1000¿Í¤¬½»¤ß¡¢Ç¯´Ö1Ëü¿Í¤¬·î¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãJAXA¹ÊóÉôÆÃÇ¤Ã´Åö µÜÎ¤¸÷·û¤µ¤ó¡ä¡Ö¡Ê±§Ãè¤Ø¤Î¥Ä¥¢ーÎÁ¶â¡Ë300Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¹Ô¤±¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó500¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ë·î¤ËÎ¹¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£