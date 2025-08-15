元AKB48の女優・前田敦子（34）が14日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。AKB時代のMV撮影中に食あたりを起こしていたことを明かす場面があった。

この日は元AKB48のタレントの高橋みなみ、実業家の小嶋陽菜とそろって登場。MCのタレント・指原莉乃を交え、AKB48に関するトークで盛り上がった。

大ヒット曲「Everyday、カチューシャ」のMV撮影の話題となると、前田は「この時私あれですよ、食あたりになったんです」と驚きの告白。

「グアムでみんなが朝ごはんを食べてなくて、私だけおなかすいたからサンドイッチを食べたんですよ」と回顧し、「そしたらあれ、ヨーグルトの味がすると思いながら。でもそういうポテトサラダかなと思って全部食べて。そしたら30分後にトイレから出れなくなって」と打ち明けた。

水着で踊るシーンもあったが「途中参加しました」と前田。高橋が「本当に途中でいなくなっちゃって。みんな結構においで気づいてたんです。弁当、危ないかもなと」と続けると、前田は「言ってよ！」とクレームを入れた。

さらに指原が「バスの中に置いてあったんですよね」と話せば、高橋も「炎天下の中置いてあって、ちょっとにおうからやめとこうって。敦子だけ寝ながら食べてて。そのまま運ばれていったんですけど、弁当に“Have a nice day”って書いてあった」とぶっちゃけて笑わせた。