¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó!¡×½Ð±éÀ¼Í¥¡¦Ëºê°¦À¸¡¡ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÇÀÂµî¡Ä³èÆ°À©¸ÂÈ¯É½¡Ö¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎËºê°¦À¸¡Ê38¡Ë¤¬15Æü¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÂµî¤ò¼õ¤±¤Æ³èÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¹¥Õ¥£¥¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ï15Æü¡¢¡ÖËºê°¦À¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÀè·î¡¢Ëºê°¦À¸¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ë¤è¤ê¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Ëºê°¦À¸ËÜ¿Í¤È¤â¶¨µÄ¤Î¾å¡¢°ìÉô¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸øÉ½¡£
¡¡¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö¸½ºß¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î³èÆ°¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËºê°¦À¸¤¬½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÂÐ±þ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿Íµ¤À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿8·î30Æü¤Î¡ÖAnimelo Summer Live 2025"ThanXX!"¡×¤Î½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤òÈ¯É½¤·¡¢10·î26Æü¤Î¡ÖÂè7²óµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Þ¡ª¡ª ¡½µþ¥¢¥Ë¤Î¥»¥«¥¤Å¸¡½¡Ù¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤Î¥»¥«¥¤¡×¤Ï½Ð±éÄ´À°Ãæ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ëºê¤Ï¼÷ÈþºÚ»Ò¡¢¹â³ÀºÌÍÛ¡¢¸Í¾¾ÍÚ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×Ê¿ÂôÍ£Ìò¡¢¡Ö¤á¤À¤«¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¹õ¿À¤á¤À¤«Ìò¡¢¡Ö¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡×²Ê¸ÍÀ¥¥¤¥¶¥ÊÌò¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡×¸¤»³¤¢¤ª¤¤Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£