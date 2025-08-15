直近ドジャースが4連敗、パドレスが5連勝でナ・リーグ西地区の首位が日本時間14日にパドレスに交代しました。

ここまでトップを走っていたドジャースは開幕8連勝とロケットスタート。その後も、日本時間4月27日に行われたパイレーツ戦から7連勝、6月には2度の5連勝を成し遂げるなど、着実に勝利を重ねていました。

しかし7月に入り強打者のマックス・マンシー選手がケガでIL入り、ムーキー・ベッツ選手が7月打率.205と調子を落とすなどで7月10勝14敗でドジャースが初の負け越しとなりました。現在もトミー・エドマン選手、キケ・ヘルナンデス選手、キム・ヘソン選手ら主力選手が戦線離脱と苦しい状況が続いています。

対してパドレスは開幕7連勝と上々の立ち上がりを見せます。5月に6連敗と苦しい時期も過ごしますが、チームの一角を担うダルビッシュ有投手が右肘の炎症で離脱から7月に1軍復帰を果たします。日本時間7月31日にはメッツ打線を圧倒する7回無失点で日米通算単独トップとなる204勝をあげるなどチームを勢いづけると、7月は15勝10敗で勝ち越し。日本時間13日にジャイアンツに11-1で快勝したことによりドジャースを抜き首位に立ちました。

そして日本時間16日からはドジャースとパドレスの首位攻防戦。運命を分ける3連戦が始まります。

▽ドジャースの今季の月別勝敗数

3月 6勝0敗

4月 15勝10敗

5月 15勝12敗

6月 17勝10敗

7月 10勝14敗

8月 5勝7敗（残り16戦）

▽パドレスの今季の月別勝敗数3月 5勝0敗4月 14勝11敗5月 13勝13敗6月 13勝15敗7月 15勝10敗8月 9勝3敗（残り16戦）