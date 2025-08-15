¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅ¹Ì¾µÁÂß¤·¡¢Ìµµö²Ä±Ä¶Èµ¿¤¤ÃË2¿ÍÂáÊá ²þÀµÉ÷±ÄË¡»Ü¹Ô¸å¡¢Ìµµö²Ä±Ä¶È¤ÎÂáÊá¤Ï¸©Æâ½é¡áÀÅ²¬¸©·Ù
ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅ¹¤ÎÉ÷Â¯±Ä¶Èµö²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¤ËÂ¾¿Í¤ËÌ¾µÁ¤òÂß¤·¡¢Å¹¤ò±Ä¶È¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ïµö²Ä¤ò¼õ¤±¤º¤ËÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤âÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Å¦È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅ¹¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï8·î14Æü¡¢É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ£»Þ»Ô¾åé®ÅÄ¤ÎÉ÷Â¯Å¹·Ð±Ä¤ÎÃË¡Ê32¡Ë¤È¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»ÔÆî¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê33¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢É÷Â¯Å¹·Ð±Ä¤ÎÃË¤Ï2022Ç¯9·î¤ËÉ÷Â¯±Ä¶Èµö²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤ËÌ¾µÁ¤òÂß¤·¡¢Å¹¤ò±Ä¶È¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤Ï¡¢2022Ç¯10·îº¢¤«¤é2025Ç¯7·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤º¤ËÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î¤Ëµ¬À©¤äÈ³Â§¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿²þÀµÉ÷±ÄË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Ìµµö²Ä±Ä¶È¤ÎÂáÊá¤Ï¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¡×¤Ë2¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£