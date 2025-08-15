おとぎ話に出てきそうな2人が可愛すぎる！


【写真（全17枚）】NEWS小山慶一郎が考案した“究極のそうめん”

「冷やしミネストローネそうめん」は、茹でた豚肉とオクラと麺を氷水でキンキンに冷やし中。その間に、小山さんが「苦手…」と後ずさりをするトマトをカットしてタレを作れば、いよいよ完成です！

みきママ：よし、トマト切るよー。

小山：（少し離れて見て）量多くない？　もう、トマトそうめんじゃん（笑）。

みきママ：トマトを1日1個食べれば医者いらずなんだよ！

トマトは3cm角に。少し大きめがGOOD！


トマトから物理的に距離を置く小山さん


みきママ：次はタレを作るよ。今回はなんと！　トマトジュースを使います。…あれ？　トマトジュースは大丈夫なんだっけ？

小山：（無言で首を横に振る）

みきママ：これも苦手だったか〜（笑）。

トマトジュースLOVEのみきママさん


みきママ：タレには砂糖を入れるのがポイント。味にカドがあるから、甘みを加えることで子どもも食べやすくなるよ。

小山：なるほどね。

「これ一回沸騰させない？」と謎の提案


小山：ねぇ、小さめのコップある？　トマトジュースひと口だけ飲んでみようかな。数年飲んでないのよ。

みきママ：イケるかもよ？

小山：あんこも苦手だったんだけど、最近どら焼きが食べれるようになったから。

みきママ：そうだよ。味覚変わってるかも!?

数年ぶりにトマトジュースにチャレンジした小山さん！まさかの反応が…


小山：（おそるおそる飲んで）…………（少し無理して）全然おいしい。

みきママ：あはははは。おいしいよね!?（笑）

小山：でも、俺はめんつゆ派だね。めんつゆない？　普通のめんつゆ。

みきママ：えー！　めんつゆで食べる気!?（笑）

姉に食べさせてもらう弟全開の小山さん


みきママ：その前にさ、このタレちょっと味見してみたら？

小山：そうだね。（ペロリとなめて）……やっぱりトマトだ（笑）。ちょっとコンソメの味がしただけ。

みきママ「ジュースの状態よりおいしくなってるはず」


みきママ：ちょっと〜!!　もっとおいしく食べてよー。

小山：あはは！　トマト好きの人は大好きな味だと思うよ（笑）。

美しいオクラの盛り付けにスタッフ一同感嘆


小山：オクラはどうするの？

みきママ：はさみで切っていくよ。

小山：はさみ？　（切らずに盛って）この方がキレイじゃん。

みきママ：それじゃあ、ししとうみたいじゃん。

「俺のは切らないでいいわ」とニヤリ


小山：やっぱりさ、お皿を分けて２種類作らない？

みきママ：それだと読者の方が混乱してクレームが来るよ。「なんで2種類あるんですか？」って。

小山：クレームは来ないよ（笑）。

みきママ：（小山さんの盛り付け皿を見て）もう、“和”じゃん。全然ミネストローネそうめんじゃなくなってる（笑）。

絶品タレにゴロゴロのトマトを絡めれば完成


みきママ：慶一郎はなんでしれっと普通のそうめん作ってるの？

小山：僕、普通のそうめんに飽きてないんで。

みきママ：言い訳するなー！（笑）

同じプロセスで2パターンが完成


トマトを見つめる小山さんは愛嬌たっぷり


みきママ：これ、めちゃくちゃ元気出ると思う。夏野菜と豚肉が入ってるから。

小山：真っ赤だ…（笑）。確かに、映えてるわ。

みきママ：でしょ！！　簡単なので皆さんぜひ作ってみてくださいね〜♪

めんつゆver.をフードスタイリスト風に準備する小山さん。横顔が美しい…！めんつゆ×オクラが小山さんの究極に好きな味に仕上がりました！


「俺はオクラで映えさせる」とこだわりを語る小山さん


小山：俺のめんつゆver.の盛り付けもできたよ！

みきママ：すごい！　っってなに自分用ににレシピ開発してんだよー（笑）。

小山：これ絶対うまそうじゃん。

みきママ：確かに、うまそう（笑）。

小山さんが愛してやまない王道めんつゆver.


小山：このミネストローネ風以外にも、そうめんのアレンジレシピってあるの？

みきママ：いっぱいあるよ。カレーそうめん、豆乳とか醤油を入れて麻辣そうめんみたいなのもできるし。

小山：今日、絶対そっちじゃん！（笑）　めちゃくちゃウマそう。

みきママ：あはははは。また今度だね！

SNS映え確実！　真っ赤なビジュが食欲をそそります


冷やしミネストローネそうめん

＜材料＞2人前

そうめん…2束（200g）

トマト（3cm角に切る）…大2個

オクラ（端を少し切る）…5本

豚肉…200g

A

トマトジュース…200cc

顆粒コンソメ…大さじ 1/2

ケチャップ…大さじ2

砂糖…小さじ 1/2

＜作り方＞

【1】豚肉に塩（少々）と片栗粉（大さじ1）をまぶし、そうめんとオクラと一緒に茹でる。豚肉は火が通ったものから取り出し、そうめんは袋の表示通り茹でて、ざるにあげ、氷水に付けて1分ほどキンキンに冷やす。

【2】丼にAを入れて、【1】とトマトとオクラをはさみで食べやすい大きさに切って入れて出来上がり。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・X(Twitter)@kkeiichiro_____

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official

＜スタッフ＞

調理／みきママ　撮影／福井麻衣子　スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca）　スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ　ヘア&メイク／佐藤真希　取材・文／川倉由起子

＜衣装協力＞

小山さん▶ニットベスト/￥12,100/Neucon（ニューコン）/JOYEUX（ジョワイユ）