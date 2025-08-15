「何を勝手に…」みきママも思わずツッコみ！NEWS小山慶一郎が考案した“究極のそうめん”
「冷やしミネストローネそうめん」は、茹でた豚肉とオクラと麺を氷水でキンキンに冷やし中。その間に、小山さんが「苦手…」と後ずさりをするトマトをカットしてタレを作れば、いよいよ完成です！
みきママ：よし、トマト切るよー。
小山：（少し離れて見て）量多くない？ もう、トマトそうめんじゃん（笑）。
みきママ：トマトを1日1個食べれば医者いらずなんだよ！
みきママ：次はタレを作るよ。今回はなんと！ トマトジュースを使います。…あれ？ トマトジュースは大丈夫なんだっけ？
小山：（無言で首を横に振る）
みきママ：これも苦手だったか〜（笑）。
みきママ：タレには砂糖を入れるのがポイント。味にカドがあるから、甘みを加えることで子どもも食べやすくなるよ。
小山：なるほどね。
小山：ねぇ、小さめのコップある？ トマトジュースひと口だけ飲んでみようかな。数年飲んでないのよ。
みきママ：イケるかもよ？
小山：あんこも苦手だったんだけど、最近どら焼きが食べれるようになったから。
みきママ：そうだよ。味覚変わってるかも!?
小山：（おそるおそる飲んで）…………（少し無理して）全然おいしい。
みきママ：あはははは。おいしいよね!?（笑）
小山：でも、俺はめんつゆ派だね。めんつゆない？ 普通のめんつゆ。
みきママ：えー！ めんつゆで食べる気!?（笑）
みきママ：その前にさ、このタレちょっと味見してみたら？
小山：そうだね。（ペロリとなめて）……やっぱりトマトだ（笑）。ちょっとコンソメの味がしただけ。
みきママ：ちょっと〜!! もっとおいしく食べてよー。
小山：あはは！ トマト好きの人は大好きな味だと思うよ（笑）。
小山：オクラはどうするの？
みきママ：はさみで切っていくよ。
小山：はさみ？ （切らずに盛って）この方がキレイじゃん。
みきママ：それじゃあ、ししとうみたいじゃん。
小山：やっぱりさ、お皿を分けて２種類作らない？
みきママ：それだと読者の方が混乱してクレームが来るよ。「なんで2種類あるんですか？」って。
小山：クレームは来ないよ（笑）。
みきママ：（小山さんの盛り付け皿を見て）もう、“和”じゃん。全然ミネストローネそうめんじゃなくなってる（笑）。
みきママ：慶一郎はなんでしれっと普通のそうめん作ってるの？
小山：僕、普通のそうめんに飽きてないんで。
みきママ：言い訳するなー！（笑）
みきママ：これ、めちゃくちゃ元気出ると思う。夏野菜と豚肉が入ってるから。
小山：真っ赤だ…（笑）。確かに、映えてるわ。
みきママ：でしょ！！ 簡単なので皆さんぜひ作ってみてくださいね〜♪
小山：俺のめんつゆver.の盛り付けもできたよ！
みきママ：すごい！ っってなに自分用ににレシピ開発してんだよー（笑）。
小山：これ絶対うまそうじゃん。
みきママ：確かに、うまそう（笑）。
小山：このミネストローネ風以外にも、そうめんのアレンジレシピってあるの？
みきママ：いっぱいあるよ。カレーそうめん、豆乳とか醤油を入れて麻辣そうめんみたいなのもできるし。
小山：今日、絶対そっちじゃん！（笑） めちゃくちゃウマそう。
みきママ：あはははは。また今度だね！
冷やしミネストローネそうめん
＜材料＞2人前
そうめん…2束（200g）
トマト（3cm角に切る）…大2個
オクラ（端を少し切る）…5本
豚肉…200g
A
トマトジュース…200cc
顆粒コンソメ…大さじ 1/2
ケチャップ…大さじ2
砂糖…小さじ 1/2
＜作り方＞
【1】豚肉に塩（少々）と片栗粉（大さじ1）をまぶし、そうめんとオクラと一緒に茹でる。豚肉は火が通ったものから取り出し、そうめんは袋の表示通り茹でて、ざるにあげ、氷水に付けて1分ほどキンキンに冷やす。
【2】丼にAを入れて、【1】とトマトとオクラをはさみで食べやすい大きさに切って入れて出来上がり。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・X(Twitter)@kkeiichiro_____
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
