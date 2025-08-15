「有吉弘行」が“愛車”「高級SUV」を「ミニバン」に入れ替え!? ベンツから「妻子のために」移行を検討する「ファミリーカー」とは

タレント「有吉弘行」、妻子を考え「ミニバン」を検討？

タレントの有吉弘行さんが、自身がレギュラー出演するバラエティ番組にて、クルマの買い替えを検討していることを明かしていました。どのような内容なのでしょうか。

有吉弘行さんの高級外車って？（Photo：時事）

有吉さんといえば、過去にテレビ番組で、“ゲレンデヴァーゲン”ことメルセデスベンツ「Gクラス」に乗っていることを明かしており、週刊誌でもたびたびゲレンデに乗って買い物する姿も撮られていました。

Gクラスは、メルセデス・ベンツが生産する高級本格クロスカントリーSUV。NATO向けの軍用車をベースにし、1979年に民生用が誕生しました。

最新モデルは新車で1800万円以上と堂々たる車両価格ですが、所有している芸能人も多く、高級外車のなかでも高い人気を誇るモデルです。

そんななか、有吉さんはレギュラー出演しているテレビ朝日系バラエティー「マツコ＆有吉 かりそめ天国」にて、クルマの買い替えについて検討していることを明かしていました。

2025年8月1日に放映された番組後半で、「マツコさんクルマ詳しいから相談したいんだけど」「子どもとかできてちょっとクルマを…」と、ともにレギュラー出演しているタレントのマツコさんへ切り出します。

テロップには「妻子のことを考えてミニバンに乗り換えるか悩んでいます」と表示され、ミニバンの買い替えを悩んでいることを相談。

「みんなの意見を集めるとミニバンがいいって」「だけどやっぱりそれでテレビ局に行くとマネージャーさんと思われるじゃん」「俺は自分で運転だから」「ちょっと恥ずかしいなと思ってどうしようかなと思って」と打ち明けます。

この話を聞いたマツコさんは「比較的乗り降りしやすいSUVよね」「大きめで低めでガチ四駆みたいなのじゃないのが妥協点よね」と提案。

一方で、「ただ1回『アルファード』やっちゃう（選んじゃう）と戻れなくなるわよ」とも語り、続けて「あんなにみんなミニバンに乗るの分かるよ」「そりゃ便利だもん」と語るマツコさん。

ミニバンの中でも有名な、トヨタの高級ミニバン「アルファード」を引き合いに出し、その利便性の高さを語っていました。

これを受け有吉さんは「いいよなぁ後ろ乗る人たちは・・・」「ドライバーなんだもん」としみじみ。

マツコさんは「私なんか知りもしないのにって言われるかも知れないけど」「子どもを育てている間はそれ中心で考えるべき」と助言。

また、カッコいいクルマに乗っていてもしょうがいないと吐露する有吉さんに、マツコさんは「またオヤジになってカッコイイクルマに乗ればいい！」と提案し、この話題を締めくくっていました。

※ ※ ※

今回の有吉さんの悩みに、ユーザーからは「今まで自分の好きなクルマに乗っていて子どもができてからミニバンに乗り換えたけど、今はすっかりミニバンの虜です」「ミニバンは便利すぎる」「私も子どもが生まれてミニバンになりました」と、ミニバンの便利さを語るユーザーの声が寄せられていました。

また「子供が小さいうちはスライドドアがいいですよ」「有吉さんくらいなら2台持ちでもいいのでは？」「有吉さんがアルファード運転していると思うとちょっと面白い」の声も寄せられるなど、多くの反響が寄せられていました。

果たして有吉さんはミニバンを購入するに至ったのか、また詳細が語られる日を楽しみに待ちたいものです。