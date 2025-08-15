元AKB48で女優の前田敦子（34）が14日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。MV撮影中に食あたりになっていたことを明かした。

番組にはAKB時代を共に過ごした高橋みなみ（34）、小嶋陽菜（37）とともに出演し、在籍当時の思い出話などを語った。3人がそろうのは13年ぶりと明かした。

前田はAKB48の21枚目シングル、「Everyday、カチューシャ」でセンターを務めた。前田は「このとき私、食あたりになったんです」と告白した。「グアムでみんなが朝ご飯食べてなくて、私だけおなか空いたから、サンドウィッチ食べたんですよ。ヨーグルトの味がするって思いながら。でも、そういうポテトサラダかなと思って全部食べて。30分後にトイレから出られなくなって。途中参加しました」と明かした。

高橋は「みんなにおいで気づいてたんですよ。『弁当危ないかもな』みたいな」と切り出すと、前田は「言ってよ！」と14年越しのクレームをつけた。高橋は「敦子だけ寝ながら食べてて。そのまま運ばれていったんですけど、弁当に『Have a nice day』って書いてあった」と語った。