『ウマ娘』美人なゴールドシップ？ 大川ぶくぶの絵に大反響「ファンアートは真面目に可愛く描く」
漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が14日、自身のXを更新し、人気コンテンツ『ウマ娘』のゴールドシップのイラストを投稿した。
【画像】美人すぎる！ぶくぶ先生が描いた『ウマ娘』ゴールドシップのイラスト
Xでは、何かを企んでいそうな表情を見せるゴールドシップが描かれており、ネット上では「たまらん！！！ぶくぶ先生のゴルシ！！！いつかぶくぶ先生がウマ娘マンガ描いてくれないかと夢見て描いてる自分としてはたまりません…！」「ゴルシをかっこよく描いてくれるぶくちゃん理解ってる」「ファンアートは真面目に可愛く描くぶくぶ先生」「こんな美人なウマ娘…気品ある子なんだろなぁ…」などの声が出ている。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開された。新作アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』が2025年4月〜6月に放送され、第2クールが10月より放送がスタートする。
