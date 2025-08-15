『それスノ』Snow Manが学ラン姿で不良生徒に!? アドリブトークに豪華ゲストも参戦
15日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(19:00〜20:55)では、新企画「それアドリブでやらせて下さい」が行われる。
Snow Man
今回Snow Manが挑戦するのは、9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ｢SOOKIES｣。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ空白でスカスカの状態!? その部分はアドリブブロックとなっており、ストーリーに沿ったお題に合わせたアドリブトークで乗り切らなくてはならない。しかも、番組側が撮れ高OKの判断をするまでアドリブブロックは終わらない。
さらに、｢SOOKIES｣には豪華スペシャルゲストたちがサプライズ出演。朝ドラ出演俳優から、日本アカデミー賞受賞俳優、人気アーティストまで続々登場。その豪華なメンバーに、事前に何も知らされていなかったSnow Manも驚愕する。
メンバーと豪華俳優たちで力を合わせ、アドリブトークで撮れ高を作ることはできるのか。さらに、物語の衝撃のラストにも注目だ。
(C)TBS
Snow Man
今回Snow Manが挑戦するのは、9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ｢SOOKIES｣。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ空白でスカスカの状態!? その部分はアドリブブロックとなっており、ストーリーに沿ったお題に合わせたアドリブトークで乗り切らなくてはならない。しかも、番組側が撮れ高OKの判断をするまでアドリブブロックは終わらない。
さらに、｢SOOKIES｣には豪華スペシャルゲストたちがサプライズ出演。朝ドラ出演俳優から、日本アカデミー賞受賞俳優、人気アーティストまで続々登場。その豪華なメンバーに、事前に何も知らされていなかったSnow Manも驚愕する。
メンバーと豪華俳優たちで力を合わせ、アドリブトークで撮れ高を作ることはできるのか。さらに、物語の衝撃のラストにも注目だ。
(C)TBS