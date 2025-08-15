文化放送で放送中の『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜日 午後7時00分～7時30分）では、スペシャルウィーク週の8月31日（日）の放送に、櫻坂46 三期生の石森璃花、四期生の浅井恋乃未、中川智尋が出演する。

スペシャルウィーク週となる8月31日（日）の放送には、今年4月に加入した櫻坂46 四期生メンバーの浅井恋乃未と中川智尋が番組に初登場。MCを務める石森璃花とともに、メンバー3人でトークする。櫻坂46の四期生メンバーが『櫻坂46の「さ」』に出演するのは、今回が初となる。

さらに、当番組は8月31日の放送で100回目を迎える。記念すべき第100回の放送では、メンバーの新たな一面や魅力を掘り下げる人気コーナー「櫻さ取調室！」が復活。リスナーから寄せられたメンバーのタレコミ情報なども参考にしながら、取り調べのように浅井と中川の新たな一面を探っていく。

番組では、リスナーからのメールを募集中。浅井と中川の特徴や人柄を表すようなタレコミ情報を募集する。メールの宛先は、sakura@joqr.net。また、スペシャルウィークの特別企画として、石森、浅井、中川のサイン入りチェキの抽選プレゼントも実施する。応募方法など、詳細は番組内で発表予定。

当番組に初出演が決定した浅井と中川は、以下のようにコメントしている。

【浅井恋乃未】

100回目という記念すべき放送に登場させていただくことができて、嬉しいです！

初登場ということでドキドキですが、リラックスして、素の私たちをたくさん出せたらなと思っています！

ぜひ聴いてください♡

【中川智尋】

『櫻坂46の「さ」』記念すべき100回目の放送に出演できることがとっても幸せです！

緊張しすぎず、リラックスして楽しくお話できたらいいなと思います！

ぜひお聴きください！

※8月31日（日）放送の『櫻坂46の「さ」』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250831190000

【番組概要】

■番組名： 『櫻坂46の「さ」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後7時00分～7時30分

■出演： 櫻坂46 石森璃花、浅井恋乃未、中川智尋 ※8月31日（日）放送回

■メールアドレス： sakura@joqr.net

■番組X： @sakura_joqr ※推奨ハッシュタグ： #櫻坂のさ