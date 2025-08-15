伍代夏子、夫・杉良太郎の81歳バースデー祝福 自宅パーティーでの“家族ショット”公開「世界一の円満ご夫婦」「やはり素敵でカッコーいい」
歌手の伍代夏子（63）が15日、自身のインスタグラムを更新。「今日はダーリンのお誕生日 我が家で細やかにお祝いしました」と、夫で歌手・俳優の杉良太郎の81歳の誕生日会を行ったことを報告し、楽しげなパーティーでの“家族ショット”を公開した。
【写真】「世界一の円満ご夫婦」81歳迎えた杉良太郎＆愛犬たちとの“家族ショット”披露の伍代夏子
写真には、愛犬のそらくん＆りくくんを抱っこした杉、伍代のほか、親交のある歌手の石原詢子と岩本公水の姿も。笑顔あふれる1枚で「#りくそらも嬉しそう」と、愛犬たちの様子も紹介した。
投稿では「詢子さんがコネコネしたハンバーグと、公水ちゃんがにぎってくれたおむすび…大好きな肉じゃがに、美味しいワイン いいお誕生日になりましたね」と振り返り、「お祝いのメッセージもたくさんいただき、ありがとうございました」と感謝を記した。
コメント欄には「杉様、お誕生日おめでとうございます」「やはり素敵でカッコーいいですね〜」「81歳？には見えないです」「いつまでも若いですね」「お家ディナーでお祝いってこの上ない幸せだと思いますっ」「日本一のいや世界一の円満ご夫婦ですね！」「これからも仲良くお幸せに」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
