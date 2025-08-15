¡Ú»¥ËÚµÇ°¡ÛÈ¡´ÛµÇ°¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡ÁÀ¤¦¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤ÏÍî¤ÁÃå¤½½Ê¬¡¡¿Ø±Ä¡Ö¾åÀÑ¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡Âè£¶£±²ó»¥ËÚµÇ°¡¦£Ç£²¡Ê£¸·î£±£·Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£¸·î£±£µÆü¡¢È¡´Û¶¥ÇÏ¾ì
¡¡È¡´ÛµÇ°¤«¤é¤Î½Å¾ÞÏ¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³¾°²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤Ï£×¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢»¥ËÚ¤Ø¤Î°ÜÆ°Á°Æü¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Áö»þ¤ËÈæ¤Ù¡¢¹¶¤áÇÏ¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢Éé²Ù¤âÁý¤ä¤·¤ÆÎ×¤àËÌ¤ÎÂç°ìÈÖ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÍªÁ³¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÍ¾Íµ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÄêÄÌ¤ê¡¢¾åÀÑ¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈËÌÂ¼½õ¼ê¡£ÆüÍË¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ë¤Ï»±¥Þ¡¼¥¯¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÁ°Áö¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸å¤í¤Ï¤à¤·¤í¤³¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ÎÇÏ¼«¿È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ±½õ¼ê¤ÏÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£