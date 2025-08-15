『めおと日和』瀧昌役で話題の本田響矢、全力“推し活”ショットを披露「響矢くんの推し活姿尊いですっ！」「笑顔が幸せそう」
フジテレビ系の4月期ドラマ『波うららかに、めおと日和』の江端瀧昌役での好演も記憶に新しい俳優の本田響矢（26）が14日、自身のインスタグラムを更新。全力で“推し活”をする写真を公開した。
【写真】「笑顔が幸せそう」ロバート秋山扮する“矢崎すず子”と楽しそうにカラオケをする本田響矢
本田は、両手で拝んでいる絵文字とともに、計9枚の写真をアップ。お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次（46）の大ファンであることを公言している本田は、現在池袋パルコで開催されている展覧会「ロバート 秋山竜次 presents『10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会』 in 池袋」を訪れたとみられ、“伝説のママ・矢崎すず子”と楽しそうにカラオケをするショットや、顔出しパネルでの記念撮影などレアなオフショットをアップした。
この投稿にファンからは「響矢さんの笑顔が幸せそうでほっこりです」「響矢くんの推し活姿尊いですっ！」「響矢くん行ったんだね♪見てるこっちまで楽しい」「めちゃ響矢くんが楽しそうで そんな姿が見られて最幸なんだけど」「もうーーー！さっいこうーー 響矢くん、素敵です！」「大好きなあきやまさんを楽しんでるきょうやくん。とっても素敵」「めっちゃたのしんでてかわいい笑笑」などの反響が寄せられている。
