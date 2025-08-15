¡Úµð¿ÍÀï¤ß¤É¤³¤í¡Û£±£¶Æü¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¡ÄºòÇ¯¤Ï£¸·î°Ê¹ß¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ÎÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹Âç¤¬ºå¿À»Â¤ê¤À
¡¡µð¿Í¤Ï£±£µÆü¤«¤éÅìµþ£Ä¤Ç¼ó°Ì¤Îºå¿À¤È£³Ï¢Àï¡££²ÀïÌÜ¤Î£±£¶Æü¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤Î£²ÀïÌÜ¤ËÀèÈ¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë°æ¾å¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£±£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£³¾¡£¶ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£³¡¥£³£±¡££··î£³£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ËÅê¤²¤¿¸å¤Ï£±·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£µ²ó¤ò£±°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£±·³¤Ç£²£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£¸¾¡£µÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£²¡¥£·£¶¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤³¤Î¤¦¤Á£¸·î°Ê¹ß¤Î£¹»î¹ç¤Ç£³Ï¢¾¡¤ò´Þ¤à£´¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¥£°£°¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤«¡£
¢¡£³Ï¢Àï¤ÎÍ½ÁÛÀèÈ¯¡Ê£±£µÆü¤ÏÍ½¹ð¡Ë
£±£µÆü¡¡µð¿Í¡á»³ºê¡¢ºå¿À¡á°ËÆ£¾
£±£¶Æü¡¡µð¿Í¡á°æ¾å¡¢ºå¿À¡áÂ¼¾å
£±£·Æü¡¡µð¿Í¡áÀÖÀ±¡¢ºå¿À¡áºÍÌÚ
¢¡º£¥«¡¼¥É¤ÎÃÏ¾åÇÈ¡¦£Â£ÓÊüÁ÷¡Ê²òÀâ¼Ô¡¿¥²¥¹¥È¡Ë
£±£µÆü¡¡£Î£È£Ë£Â£Ó¡¡£±£¸»þ¡Á¡ÊµÜËÜ¿µÌé»á¡¢ÏÂÅÄ°ì¹À»á¡Ë
£±£¶Æü¡¡Æü¥Æ¥ì¡¡¡¡¡¡£±£³»þ£³£°Ê¬¡Á¡Ê¹â¶¶Í³¿»á¡¢¾å¸¶¹À¼£»á¡¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢¾¾°æ½¨´î»á¡Ë¢¨Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ê°ìÉôÃÏ°è½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡£±£´»þ¡Á¡Ê½ïÊý¹Ì°ì»á¡Ë
£±£·Æü¡¡£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡£±£³»þ¡Á¡Ê¹ÓÌÚÂçÊå»á¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Æü¥Æ¥ì¡¡¡¡¡¡£±£´»þ¡Á¡ÊÀÖÀ±·û¹»á¡¢¾¾ÅÄÀë¹À»á¡Ë¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë