２つの【低圧部】発生へ

気象庁は１６日（土）夜までに「フィリピンの東と南シナ海で低圧部が発生する」

と発表しました。気象衛星の画像でも、対流活動が活発化して雲が多く発生していて、「１９日（火）～２１日（木）にかけて沖縄の南から東シナ海に北上する「熱帯じょう乱」を予測するメンバーもある」とも述べています。

１６日（土）～２５日（月）までの《雨と風のシミュレーション》を掲載しています。

「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環はあるが、中心がはっきりしない熱帯じょう乱です。この部分は「低圧部」と呼ばれて低気圧と区別され、天気図では中心の位置を示していませんが、低気圧と同じ『低』マークで表されます。『低圧部』から【熱帯低気圧】や【台風】が発生することがあるため、注意が必要です。

雨と風のシミュレーション１６日（土）～２５日（月）

雨と雲のシミュレーションをご覧ください。ベトナム付近の反時計回り「渦」は、はっきりしていますが、沖縄から東シナ海を北上するものは「渦」が明瞭ではなく、熱帯低気圧を経て台風まで発達するか微妙です。

