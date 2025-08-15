µÞÀÜ¶á¤À¤¬¡Ä¡ÄµíÆýÇþ¤´ÈÓ»á¡¢¡Ö¥Üー¥¤¥Ã¥·¥åÈà½÷¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Î¤ª¤Þ¤±¥Þ¥ó¥¬¤òX¤ËÅê¹Æ¡ª
²èÁü¤Ï¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥Üー¥¤¥Ã¥·¥åÈà½÷¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë 2¡×¤Î¥Úー¥¸¡Êhttps://magazine.jp.square-enix.com/top/comics/detail/9784757598652/¡Ë¤è¤ê¡Ú¤ª¤Þ¤±¥Þ¥ó¥¬¡Û 8·î13Æü ¸ø³«
¡¡µíÆýÇþ¤´ÈÓ»á¤Ï8·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Üー¥¤¥Ã¥·¥åÈà½÷¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Î¤ª¤Þ¤±¥Þ¥ó¥¬¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤Þ¤±¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò·ë¤ÖÂçÃÏ¡£ÅöÁ³2¿Í¤ÏµÞÀÜ¶á¤·¡Ä¡Ä¡£
¥Í¥¯¥¿¥¤- µíÆýÇþ¤´ÈÓ🐟 (@mmmo___3) August 13, 2025
#¥Üー¥¤¥Ã¥·¥åÈà½÷¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë pic.twitter.com/WpPrnio3av