²Æ¤ÎÂ¸µ¡¢ÎÃ¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¤Ï¥é¥Õ¤¹¤®¤ë¾ìÌÌ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¥µ¥ó¥À¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ3,500±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
ËÜ³×µé¤Î¼Á´¶¤È²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼ÁÇºà¤Ï¹çÈé¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¹çÀ®Èé³×¤Ï¼Á´¶¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤âËÜ³×¤È¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢ÀµÄ¾3,500±ß¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¥µ¥ó¥À¥ë¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥°¥ë¥«¥µ¥ó¥À¥ë¡Ë¤Ï¡¢¹âµé³×·¤¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÄêÈÖ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¹Ã¤«¤é¥µ¥¤¥É¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿ÊÔ¤ß¹þ¤ß¹½Â¤¤Ç¡¢ÄÌµ¤À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¸µ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¾åÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¡£¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢ÂÎ¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¤ÏºÙ¤«¤ÊÄÌµ¤·ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¯¥à¥ì¤ò·Ú¸º¡£ÁÇÂ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·¤²¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÂ
³×·¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤Á¤ó¤È´¶¤È¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤ÎÎÃ¤·¤µ¡¦²÷Å¬¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¥µ¥ó¥À¥ë¡×¡£ÄÌµ¤À¤äÊâ¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¡¦¥ª¥ÕÌä¤ï¤ºÉý¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Photo: SOW