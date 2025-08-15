

デジタル庁で開催された「こども霞が関見学デー」のワークショップ。デジタル庁の生成AI検証環境を使って、中学生が自身の未来について考えた（写真：筆者撮影）

中学生が社会に出る数年後、彼らが就く「仕事」は、生きていく「日本社会」は、どうなっているのだろうか？ 多くの仕事が生成AIやロボットで代替されるようになると言われる中、彼らは何を目指して勉強すればいいのだろうか？ 夏休みを利用してこどもたちが中央省庁の仕事を学ぶことができる「こども霞が関見学デー」。

デジタル庁では、同庁の「生成AI検証環境」を利用して、生成AIを使った「自分たちの未来の仕事」について考えるワークショップが行われた。現実を把握すればするほど、大人でさえ悩まざるを得ないこの課題に、中学生たちはどう取り組んだのか？

デジタル庁の生成AI検証環境で、生成AIを経験

今年は8月6〜7日に開催された「こども霞が関見学デー」。「こどもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会」として、内閣府、宮内庁をはじめとして29府庁省において行われている。今回、デジタル庁では「生成AIと考える未来の日本」として、中学生向けのワークショップが行われると聞いて取材に行ってきた。



「未来の日本」も生成AIの影響で大きく変わる。今の中学生が社会人になったとき、どのような世の中になっているのか？ 予測不能だが、切実な問題だ（写真：筆者撮影）

小学生を対象にした回と、中学生を対象にした回、それぞれ2回ずつ開催され、筆者が取材したのは中学生を対象にした回。

参加者は一般公募による応募者の中から抽選で選ばれた19人の中学生。各学年ほぼ同じぐらいの人数。応募者数はかなりの数だったと聞く。首都圏からの参加者が多いが、中には遠く関西から来ている中学生もいた。参加は基本的には保護者同伴。必然的に、教育熱心な親と、向学心の強い中学生が多かった印象だ。



参加者は一般公募され、応募者多数のため抽選で選ばれた。取材時には平将明デジタル大臣も視察に訪れた（写真：筆者撮影）

今回のワークショップは「デジタル庁生成AI検証環境」という、デジタル庁の職員が使っている生成AIの利用環境を使って行われた。

この「デジタル庁生成AI検証環境」はフロントエンドが共通化されており、デジタル庁が運用しているさまざまなLLMを呼び出して利用できるシステム。

それぞれのLLMはISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）準拠の閉鎖されたクラウド環境にあり、入力したデータが再学習に使われたり、情報が外部に出ていかない仕組みになっている。また、利用職員には操作履歴がひもづくようになっている。



「デジタル庁生成AI検証環境」の操作画面で「デジタル庁って何をしているところ？」と聞いてみたところ。各種LLMがクローズド環境に置かれ、安全に利用できる仕組みが構築されている（写真：筆者撮影）

ちなみに、この環境はまだデジタル庁で実証実験中だが、将来的には行政で生成AIを安全に使うためのツールとして他省庁でも利用を拡大していく方針。

今回はセキュリティ上の理由で、このシステムを直接中学生が触ることができないということで、19人を3つに分けたグループごとにファシリテーターが付き、そのファシリテーターが「デジタル庁生成AI検証環境」を操作するカタチで行われた。

参加した中学生のうち、生成AIを使ったことがあるのは1/3程度。いずれも、保護者の許可を得て、調べ物をしたりするのに使ったことがあるとのことだった。

「AIは大変便利ですし、これから不可欠なものになっていきます。でも、使い方によっては間違ったことになるし、AIも間違ったことを言う場合があるので気をつけましょう」と挨拶（写真：筆者撮影）

平デジタル大臣の挨拶のあと、AI担当データ・サイエンティストの大杉直也さんが全体のファシリテーションをしながらワークショップを開始。まずは、デジタル庁とは何か？ 生成AIとはどんな仕組みで、どんな可能性があるのかを、生成AIの回答を引用しながらレクチャーされた。

大杉さんは、こうしたファシリテーションに非常に慣れている様子で、中学生たちの笑いを誘いつつ、それらの答えを引き出していった。

デジタル庁は、省庁横断で国と地方のデジタル改革をリードする役割を担っている政府機関。生成AIは「パターン認識」で人の思考を模する仕組みであり、バイアスや誤認識に注意して使わなければならない。「AIは強力なツールだが、それを使いこなすのは人間の知恵と判断力。正しく理解して賢く活用しよう」と大杉さんは語った。

さて、ここからは実践的なAI活用のワークショップ。3つの課題のうちの最初のひとつは「中学生の勉強において、生成AIが得意なこと、不得意なこと、活用方法」という課題。

多くの中学生は、「生成AIに宿題の答えを聞けば教えてくれる」ぐらいの認識だったが、実際に試してみることで「生成AIは正しい答えを教えてくれるとは限らない（ハルシネーション）」ということを体験。

むしろ「どうやって勉強すればいい？」「どうすれば、英単語が記憶に残りやすくなる？」というような、勉強方法について質問すればいいこと、質問する際には具体的に限定した質問（プロンプト）をしたほうがよいことに気が付いていく。また、ダンスの練習のアドバイスや、アイデア出しに使うと自分にない発想を得られるなどの学びもあったようだ。



ワークショップは紀尾井町のデジタル庁オフィスで行われた（写真：筆者撮影）

生成AIが進化するのに、勉強する意味ある？

次の課題は「生成AIが進化する5年後の日本で、勉強する意味はある？」という質問。前提情報を細かく伝える、何度もさまざまな角度から質問してみよう、とのアドバイスが与えられたが、これは大人にとっても難しい課題。

「勉強する意味あるの？」とは、中高生が持ちがちな疑問だが、生成AIのある時代においては、ますます回答が難しくなっているのではないだろうか？



「生成AIがある世の中で勉強する意味はあるのか？」いよいよ、大人が聞かれても窮する話題だ（写真：筆者撮影）

中学生たちは、生成AIに質問するが、最初は「文化的な教養」とか、「思考の幅を広げる必要がある」などの通りいっぺんの回答しか返ってこない。



話題が自分たちの問題になって、真剣に議論をする中学生たち（写真：筆者撮影）

そこで「たとえば、医者や弁護士の試験問題をAIは解くことができるけど、医者や弁護士は知識を身に付けなくていいのか？」「AIがある世の中で人が身に付けておくべき知識は何なのか？」など、個別具体的な質問をすることで、より掘り下げた回答を探っていった。



こういうワークショップに参加する意識の高い中学生だけあって、大人顔負けの意見も出てきていた（写真：筆者撮影）

この質問に関しては、普段からAIを使っていて、このような疑問に対して自覚的であった中学生が議論をリードしていたように思う。やはり、生成AIを使うと「ではそのうえで、自分は何をするべきか？」という疑問を持つようになるようだ。

彼らが社会に出るころ、どんな仕事が残っているのか

最後の課題は、「生成AIが圧倒的に進化する10年後の日本で、自分の道を見つける力とは？」というもの。

この質問については大人でも答えに詰まるし、研究者でも答えることができないはずだ。ましてや、今の親世代であれば「逃げ切れるかも」と考えているかもしれないが、およそ10年後ぐらいに社会に出る彼らにとっては避けては通れない問題だ。

「果たしてどんな仕事が残るのか？」「医者や弁護士、経営者という、これまで多くの人が目指してきた仕事は10年後も存在するのか？」「デジタル庁の職員っていう職業は残るのか？」というような具体的な質問が、次々と中学生から出てきて、それをファシリテーターが整理していくが、何しろ大人でも答えられない課題。生成AIの力を借りてもなかなかに難しい。

まず、「10年後に残る仕事」を考えるのが難しい。意思決定をする仕事が残るのか？ むしろ肉体労働が残るのか？ 職人やアーティストなどの仕事が残るのか？ 何度も生成AIに質問して、回答を掘り下げていく。

客観的に見ていてグループごとのファシリテーターの導き方によっても到達する答えは違うように思ったのだが、おおむね「創造性や、意思決定をする仕事、人と対面で接する仕事が残る」「むしろ、自分がやりたいと思うことにフォーカスすべき」「どのような状況になるにしても対応できるように、今は勉強しておかなければならない」というような結論が浮かび上がってきた。

ただ、憧れの仕事を目指して勉強しても、そのカテゴリー自体が消滅するかもしれない。また、分野のエキスパートには生成AIやロボットを管理するという仕事が残るかもしれないが、今からその仕事を始めるというエントリークラス、ジュニアクラスなどの仕事は激減するだろうというのも悩ましい問題だ。

しかし、今回、このワークショップに参加して、「自分たちの将来は、生成AIの進化を踏まえて考えなければならない」「そのためにも生成AIをうまく使う必要がある」ということを知っただけでも参加した中学生は大きな学びを得たといえるだろう。

休憩時間と終了後に参加者のうちの何人かに話を聞いてみた。

「AIが間違ったことを言うのは知らなかった」

まずは、日常的に生成AIを使っている生徒に、どんなことに使っているのかを聞いた。「ゆうき」さんは、宿題でわからないことを聞いたり、友達と自分たちの老後の姿をシミュレーションして遊んだりしたことがあるという。

「生成AIも間違ったことを言うんだ」というのが学びだったとのこと。「マツ」さんは、「たとえば、増税か、減税か？というようなことで、自分と違う意見をAIに生成してもらって、比較して学ぶ」という大人顔負けの使い方をしていた。

今日、どんなことを学んだか聞くと「ホルン」さんは「生成AIが人間っぽい回答をするのに驚いた。間違ったことを言うというのは知らなかったので気をつけようと思う」とのこと。

「みお」さんは「間違ったことを言うのは知らなかった。これからの仕事がどうなるのかわからないけど、自分はダンスが好きなので、クリエイティブな表現などは人間がやらないといけないと思うので、そういう方向に進んでいきたい」とのこと。

総じて「AIが間違ったことを言うのは知らなかった」という感想が多かったので、AIの仕組みとハルシネーションなどが起こる理由などのリテラシー教育が重要になってくると感じた。



話を聞いた参加者のみなさん。左から「マツ」さん（中学2年生）、「ゆうき」さん（中学2年生）、「ホルン」さん（中学2年生）、「みお」さん（中学2年生）（写真：筆者撮影）

生成AIの教育利用については文科省がガイドラインを示しているものの、ごく一部の先進的な学校以外では進んでいないのが実態だろう。今回のワークショップのようなレクチャーを多くの中学生が受けられるようになることを期待したい。

（村上 タクタ ： 編集者・ライター）