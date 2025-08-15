3Æü´Ö ÌëÄÌ¤·ÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¡Ä500Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¿·Ìî¤ÎËßÍÙ¤ê¡×¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ìî¸©°¤ÆîÄ®¤Î¡Ö¿·Ìî¤ÎËßÍÙ¤ê¡×¤¬ºòÌë¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤â¡Ä¡¢Âç¿Í¤â¡£ÌëÄÌ¤·ÍÙ¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªËß¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë²¼°ËÆá·´°¤ÆîÄ®¿·ÌîÃÏ¶è¤ÎËßÍÙ¤ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¡¢14ÆüÌë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢3Æü´Ö¡¢ËèÈÕ¸á¸å9»þ¤«¤éÍâÄ«6»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½éÆü¤Î¸á¸å10»þ¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±¤ä¸«ÊªµÒ¤Ê¤É¤ª¤è¤½150¿Í¤Ë¤è¤ëÍÙ¤ê¤ÎÎØ¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
Å«¤äÂÀ¸Ý¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤º¡¢¤ä¤°¤é¤Î¾å¤Î²»Æ¬¼è¤ê¤ÈÍÙ¤ê»Ò¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤À¤±¤ÇÍÙ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¼¼Ä®»þÂå¤«¤é500Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤«¤é
¡Ö¤³¤³½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À§Èó¤È¤âÍè¤¿¤¯¤Æ¤Í¡£¡×
ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸
¡ÖÆñ¤·¤¤½ê¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤¡ÍÙ¤ì¤ë¡£¡×
¿·Ìî¤ÎËßÍÙ¤ê¤Ï¡¢17ÆüÄ«¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£