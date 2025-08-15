Aぇ! groupの5人が石垣島旅へ！笑いあり、涙ありの本音トーク…「めっちゃ青春やわ！」

Aぇ! groupが全国各地を旅しながら地元の人をお手伝いするふれあい旅番組『あっちこっちAぇ!』（ABCテレビ）。

TELASAでは「未公開映像付き特別版」も配信中の同番組だが、8月23日（土）からは配信オリジナル『あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間』の特別編が配信されることが決定した。

7月12日から放送されていた石川県の旅の際、番組が1周年を迎えたことをメンバー全員でカラオケルームにてお祝いすることに。

直前にサプライズで誕生日をお祝いしてもらった小島健の選曲で、Aぇ! groupの人気曲『しあわせもん。』を5人で熱唱。その様子が8月23日（土）に放送される。

また、同日の放送では、千葉県での旅の様子も紹介される。

31歳の誕生日を目前に控えた末澤誠也のために、他のメンバー4人が末澤にバレないようにアウトレットで誕生日プレゼントを購入するサプライズ企画に挑戦。その名も「サプライズバースデー！こっそりショッピング！」だ。

「暑さを笑いで吹き飛ばせ！モノボケショッピング！」というニセ企画でアウトレットの店員を笑わせるモノボケに挑む傍ら、極秘ミッションに挑戦する。

サプライズを成功させるため、佐野晶哉は末澤を試着室に閉じ込めようと画策？ ハラハラドキドキの展開と末澤への愛が隠しきれないメンバーたちに注目だ。

◆“ゆるすぎる5人の石垣島旅”が配信決定！

さらに8月23日（土）の放送終了後からは、TELASA限定コンテンツ『ちょっとひと息、Aぇ!時間』の特別編として、メンバー5人での石垣島旅が配信開始となる。

多忙な日々を送るAぇ! groupがちょっとひと息、石垣島でグルメやアクティビティを満喫する。

ユーグレナモールで末澤がメンバー全員分のTシャツを選んだり、海でビーチバレーを楽しんだり、5人は終始ハイテンション。正門良規が「めっちゃ青春やわ！」と語るほど、『あっちこっちAぇ!』らしいゆるい雰囲気の旅となった。

夜には、貸切ヴィラでこれまでの軌跡を振り返り、メンバーそれぞれがスマホに入った昔の写真を見せ合いながら語り合う場面も。

草間リチャード敬太が「そんなんあったなー！」、佐野が「エモいねぇ」と懐かしむ傍ら、「これはテレビでは出されへんからみんな（メンバー）にだけ見せるわ！」と小島がレア写真を持ち出してきて…。

一番近くでともに時間を過ごしてきた彼らの本音トークは、笑いあり涙あり。メンバーの素顔が詰まった旅にも注目だ。