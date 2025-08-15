ÃËÀ¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëºâÉÛ¤È¥¹¥×¥ì¡¼´Ì¤¬È¯¸«¡ÄËÌ³¤Æ»¡¦Íå±±³Ù¤Ç·§¤Ë½±¤ï¤ì1¿Í°ÂÈÝÉÔÌÀ¡¡¥Ï¥ó¥¿¡¼Æ±¹Ô¤ÇÁÜº÷ºÆ³«¡¡Äº¾åÉÕ¶á¤Ë»Ä¤ëÅÐ»³µÒ¤Îµß½õÊýË¡¤ò¸¡Æ¤
ËÌ³¤Æ»¡¦¼ÐÎ¤Ä®¤ÎÍå±±³Ù¤Ç14Æü¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎÁÜº÷¤¬15ÆüÄ«¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃËÀ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëºâÉÛ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¡¹¤È»³¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Ù»¡¤È¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¡£
14Æü¸áÁ°¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¼ÐÎ¤Ä®¤ÎÍå±±³Ù¤ÎÉ¸¹â550¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤Ç¡¢²¼»³¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÂÀ¤â¤â¤¢¤¿¤ê¤«¤éÂçÎÌ¤Ë½Ð·ì¤·¡¢ÎÓ¤ÎÃæ¤Ë°ú¤¤º¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÈÝ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢·Ù»¡¤Ï¸áÁ°5»þ²á¤®¤«¤é¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ä·Ù»¡¸¤¤ò´Þ¤à18¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜº÷¤ò³«»Ï¡£
¸áÁ°9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëºâÉÛ¤È¥¹¥×¥ì¡¼´Ì¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Äº¾åÉÕ¶á¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÊ£¿ô¤ÎÅÐ»³µÒ¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µß½õÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£