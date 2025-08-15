【新興国通貨】中国指標弱く元安進む＝中国人民元



１１時に発表された７月の中国の小売売上高や鉱工業生産といった一連の指標が軒並み弱く、人民元は軟調。ドル人民元はドル安一服で昨日の安値７．１６７６元からのドル高元安が進み、海外市場で７．１８台を回復、オフショア元が少し買われて朝一７．１７８８を付けたが、指標の弱さもあり７．１８３５まで上昇と、昨日の高値を超える動きを見せた。

対円では昨日海外市場での円安進行に２０円６０銭を付ける動きを見せ、ほぼ高値圏で海外市場を終えると、朝は中国市場オープン前に円高が進み２０．５５割れでスタート。直近２０．５１台と元安円高。



USDCNY 7.1816 CNYJPY 20.513

