Aぇ! group、番組1周年記念しカラオケで熱唱・末澤誠也に誕生日サプライズ 5人での“石垣島旅”も【あっちこっちAぇ!】
【モデルプレス＝2025/08/15】8月23日放送のAぇ! groupレギュラー冠番組「あっちこっちAぇ!」（毎週土曜深夜0時55分※深夜0時25分に変更の可能性あり／関西ローカル）では、番組1周年を祝しメンバー全員でカラオケへ。さらに、末澤誠也への誕生日サプライズ企画も公開される。
【写真】Aぇ! group、“ゆるすぎる石垣島旅”での貴重ショット
2024年5月に放送開始した「あっちこっちAぇ! 」。同月にCDデビューを果たしたAぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへの挨拶まわりやお手伝いを通して多くの方と交流を深めてきた。2025年7月12日から放送されていた石川県の旅の際、番組が1周年を迎えたことをメンバー全員でカラオケルームにてお祝いすることに。直前にサプライズで誕生日をお祝いしてもらった小島の選曲で、Aぇ! groupの人気曲「しあわせもん。」を5人で熱唱。その様子が放送される。
また、同日の放送では、千葉県での旅の様子も公開。31歳の誕生日を目前に控えた末澤のために、他のメンバー4人が末澤にバレないようにアウトレットで誕生日プレゼントを購入するサプライズ企画に挑戦する。その名も「サプライズバースデー！こっそりショッピング！」。「暑さを笑いで吹き飛ばせ！モノボケショッピング！」というニセ企画でアウトレットの店員を笑わせるモノボケに挑む傍ら、極秘ミッションに挑戦する。必ずやサプライズを成功させるため、佐野は末澤を試着室に閉じ込めようと画策？驚きの展開と末澤への愛が隠しきれないメンバーたちも見どころとなっている。
さらに、同日の放送終了後から、TELASA限定コンテンツ「ちょっとひと息、Aぇ!時間」の特別編として、メンバー5人での石垣島旅を配信開始。多忙な日々を送るAぇ! groupがちょっとひと息、石垣島でグルメやアクティビティを満喫する。ユーグレナモールで末澤がメンバー全員分のTシャツを選んだり、海でビーチバレーを楽しんだり、5人は終始ハイテンション。正門が「めっちゃ青春やわ！」と語るほど、「あっちこっちAぇ!」らしい、ゆるい雰囲気の旅となった。
夜には、貸切ヴィラでこれまでの軌跡を振り返り、メンバーそれぞれがスマホに入った昔の写真を見せ合いながら語り合う場面も。リチャードが「そんなんあったなー！」、佐野が「エモいねぇ」と懐かしむ傍ら、「これはテレビでは出されへんからみんな（メンバー）にだけ見せるわ！」と小島がレア写真を持ち出してきて…？1番近くで共に時間を過ごしてきた彼らの本音トークは、笑いあり涙あり。メンバーの素顔が詰まった旅となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group、“ゆるすぎる石垣島旅”での貴重ショット
◆Aぇ! group、カラオケで番組1周年を祝福
2024年5月に放送開始した「あっちこっちAぇ! 」。同月にCDデビューを果たしたAぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへの挨拶まわりやお手伝いを通して多くの方と交流を深めてきた。2025年7月12日から放送されていた石川県の旅の際、番組が1周年を迎えたことをメンバー全員でカラオケルームにてお祝いすることに。直前にサプライズで誕生日をお祝いしてもらった小島の選曲で、Aぇ! groupの人気曲「しあわせもん。」を5人で熱唱。その様子が放送される。
◆Aぇ! group、5人で“ゆるすぎる石垣島旅”へ
さらに、同日の放送終了後から、TELASA限定コンテンツ「ちょっとひと息、Aぇ!時間」の特別編として、メンバー5人での石垣島旅を配信開始。多忙な日々を送るAぇ! groupがちょっとひと息、石垣島でグルメやアクティビティを満喫する。ユーグレナモールで末澤がメンバー全員分のTシャツを選んだり、海でビーチバレーを楽しんだり、5人は終始ハイテンション。正門が「めっちゃ青春やわ！」と語るほど、「あっちこっちAぇ!」らしい、ゆるい雰囲気の旅となった。
夜には、貸切ヴィラでこれまでの軌跡を振り返り、メンバーそれぞれがスマホに入った昔の写真を見せ合いながら語り合う場面も。リチャードが「そんなんあったなー！」、佐野が「エモいねぇ」と懐かしむ傍ら、「これはテレビでは出されへんからみんな（メンバー）にだけ見せるわ！」と小島がレア写真を持ち出してきて…？1番近くで共に時間を過ごしてきた彼らの本音トークは、笑いあり涙あり。メンバーの素顔が詰まった旅となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】